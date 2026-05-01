Yukon Gold
Folge 9: Episode 9
43 Min.Folge vom 10.05.2026Ab 12
Big Al verlegt seine Schürfanlage zu seiner letzten lukrativen Grube. Ken und Guillaume könnten ihren Hauptfund gemacht haben. Und: Bei Bernie droht die Ausrüstung, den Geist aufzugeben - was seine Saison vorzeitig beenden könnte.
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Yukon Gold
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: LionsGate International (UK) Limited