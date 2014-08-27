Yukon Men - Überleben in Alaska
Folge vom 27.08.2014: Jagen oder sterben
42 Min.Folge vom 27.08.2014Ab 12
Die Lebensmittelvorräte werden knapp. Stan Zuray und sein Sohn Joey brechen in die Wildnis Alaskas auf, um dort Karibus zu jagen. Das Fleisch der Tiere ist für die Dorfbewohner Tananas überlebenswichtig. Doch die Männer haben einen beschwerlichen Weg vor sich. Unterwegs stoßen die beiden auf ein großes Hindernis. Der Tozitna River ist mehr als drei Meter tief und fast dreißig Meter breit. Im Winter ist der Fluss fast vollkommen vereist, außer in der Mitte, wo die Strömung zu stark ist. Dort droht der Hundeschlitten des Duos in den Fluten zu versinken.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.