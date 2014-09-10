Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Yukon Men - Überleben in Alaska

Auf Biberjagd

DMAXFolge vom 10.09.2014
Auf Biberjagd

Auf BiberjagdJetzt kostenlos streamen

Yukon Men - Überleben in Alaska

Folge vom 10.09.2014: Auf Biberjagd

44 Min.Folge vom 10.09.2014Ab 12

In einer Woche geht in Alaska die Fellsaison zu Ende, für die Einwohner Tananas die wichtigste Zeit des Jahres. Doch Charlie Wright hat bis dato erst sieben Biber gefangen. Schuld an der mageren Ausbeute ist der harte Winter. Wegen langer Kälteperioden und heftiger Stürme konnten die Dorfbewohner in diesem Jahr kaum Fallen ausbringen. Und nun beginnt die Schneeschmelze. Das macht die Jagd noch gefährlicher. Um ihre Familien zu ernähren, wandeln die Männer in der Wildnis auf dünnem Eis.

Alle verfügbaren Folgen