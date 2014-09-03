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Yukon Men - Überleben in Alaska

Fellsaison

DMAXFolge vom 03.09.2014
Fellsaison

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Yukon Men - Überleben in Alaska

Folge vom 03.09.2014: Fellsaison

44 Min.Folge vom 03.09.2014Ab 12

Ihre Nahrung beziehen die Einwohner Tananas zum großen Teil aus der Wildnis. Doch um Benzin, Medikamente, Kleidung und Munition zu kaufen, sind die Dorfbewohner auf Geld angewiesen. Deshalb haben Stan Zuray und sein Sohn Joey mehr als 200 Fallen aufgestellt. Damit machen die Männer in Alaska bei Minustemperaturen um die 30 Grad Jagd auf Wölfe. Als Köder nutzen sie die Eingeweide von Rentieren. Das Fell eines einzigen Wolfes würde ihnen rund 400 Dollar einbringen. Doch die Räuber sind schlau und nur sehr schwer zu fangen.

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