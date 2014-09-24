Yukon Men - Überleben in Alaska
Folge vom 24.09.2014: Schwere Zeiten
42 Min.Folge vom 24.09.2014Ab 12
Die Einwohner Tananas stellen einen Rettungstrupp zusammen, denn ein Mitglied ihrer Dorfgemeinschaft am Polarkreis wird seit mehr als acht Stunden vermisst. George Roberts hat in der Wildnis bei Temperaturen um den Gefrierpunkt nach Gänsen gejagt, nun fehlt von ihm jede Spur. Bei der Suche konzentrieren sich die Männer auf das Gebiet, in dem „Big J“ - so wird der erfahrene Fallensteller von seinen Freunden genannt - zuletzt gesehen wurde. Ein Helikopter der „Alaska State Troopers“ unterstützt sie dabei.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.