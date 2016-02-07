Yukon Men - Überleben in Alaska
Folge vom 07.02.2016: Die Polarnacht
44 Min.Folge vom 07.02.2016Ab 12
Die meisten Bewohner Tananas sind Nachfahren amerikanischer Ureinwohner. Aber auch Stadtmenschen wie Stan Zuray haben in der 200-Seelen-Ortschaft eine neue Heimat gefunden. Die Mitglieder der Gemeinde leben Hunderte Kilometer von der Zivilisation entfernt von dem, was das Land zu bieten hat. Im Winter entwickelt sich das Aussteiger-Dasein jedoch zum knallharten Überlebenskampf: Denn dann fallen die Temperaturen in der Yukon-Koyukuk Census Area bis auf minus 45 Grad, und es gibt pro Tag nur vier Stunden Sonnenlicht.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.