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Yukon Men - Überleben in Alaska

Abschied von Whacko

DMAXFolge vom 09.02.2016
Abschied von Whacko

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Yukon Men - Überleben in Alaska

Folge vom 09.02.2016: Abschied von Whacko

44 Min.Folge vom 09.02.2016Ab 12

Er frisst nicht mehr und hat starke Schmerzen: Sogar beim Sitzen leidet Stan Zurays treuer Vierbeiner „Whacko“ Höllenquallen. Dieses Elend kann der Wildnisbewohner nicht mehr mit ansehen, deshalb trifft der Aussteiger im 200-Seelen-Ort Tanana eine schmerzhafte Entscheidung. Courtney Moore und ihr Cousin „Nations“ brechen derweil mit ihren Hunden Richtung Fairbanks auf, denn dort startet in Kürze das erste Schlittenrennen der Saison. Dem Sieger der „North American Sled Dog Championship“ winkt ein Preisgeld von 40 000 Dollar.

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