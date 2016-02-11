Yukon Men - Überleben in Alaska
Folge vom 11.02.2016: Am seidenen Faden
44 Min.Folge vom 11.02.2016Ab 12
Mehr Menschen und weniger wilde Tiere: Stan Zuray ist nicht begeistert vom Bau der neuen Straße, die Tanana mit dem regionalen Verkehrsnetz verbindet. Denn möglicherweise herrscht in der kleinen Ortschaft bald mehr Trubel, als den Bewohnern lieb ist. Deshalb überlegt der Aussteiger, ob er wieder in seine alte Jagdhütte am Tozi River ziehen soll. Dort könnte er ungestört jagen, fischen und Hunde züchten. Die Moores müssen sich derweil beim „Yukon River Open“ beweisen, dem wichtigsten Schlittenrennen des Jahres.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.