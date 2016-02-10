Yukon Men - Überleben in Alaska
Folge vom 10.02.2016: Tanana im Ausnahmezustand
44 Min.Folge vom 10.02.2016Ab 12
Das Wetter spielt verrückt und die Bären werden zu einer ernsthaften Gefahr. Deshalb gehen Charlie Wright und sein Sohn Bob in der Wildnis zum Gegenangriff über. Zudem laufen in Alaska die Vorbereitungen für das berühmte Iditarod-Rennen auf Hochtouren. Die Strecke verläuft 1850 Kilometer quer durch den nördlichsten US-Bundesstaat. Doch zum zweiten Mal in 40 Jahren liegt auf der geplanten Route nicht genug Schnee. Deshalb wird das Großereignis nach Tanana umgeleitet, was die Bewohner der Gemeinde in den Ausnahmezustand versetzt.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.