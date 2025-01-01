Zum Inhalt springenBarrierefrei
Z Nation

FilmRiseStaffel 4Folge 5
43 Min.Ab 18

Das Team wird von einer unbekannten feindlichen Fraktion gefangen genommen und versklavt. Alle werden in eine ausgefallene Untergrundanlage gebracht, wo sie eine ganze Reihe an bizarren Aufgaben für ihre Kidnapper erledigen müssen.

