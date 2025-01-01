Wir unterbrechen dieses ProgrammJetzt kostenlos streamen
Z Nation
Folge 9: Wir unterbrechen dieses Programm
44 Min.Ab 16
Die Gruppe stößt auf ein verlassenes Nachrichtenstudio. Die Mitglieder der Nachrichtencrew wurden zu Zombies und halten sich immer noch dort auf. Das löst schlimme Erinnerungen an die ersten Tage der Zombie-Apokalypse aus.
Z Nation
Genre:Drama, Action, Horror
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© GO2 Z, LLC / The Global Asylum Inc. 2014