Z Nation
Folge 7: Warrens Hochzeit
43 Min.Ab 18
Immer noch komplett durch den Wind, nachdem ein Teammitglied das Zeitliche gesegnet hat, dreht Murphy plötzlich durch. Warren gelingt es nicht, Murphy und die anderen davon abzuhalten, einen schrecklichen Racheakt zu begehen.
Genre:Drama, Action, Horror
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© GO2 Z, LLC / The Global Asylum Inc. 2014