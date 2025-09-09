Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zwischen den Zeilen

"The Secret of Secrets" - Dan Brown im Interview

SAT.1Staffel 1Folge 1




Folge 1: "The Secret of Secrets" - Dan Brown im Interview

22 Min.Ab 12

In der ersten Folge ist Dan Brown unser Gast. Der Bestseller-Autor, der mit Werken wie "Sakrileg" und "Illuminati" weltweit Millionen Leser begeistert, meldet sich mit einem neuen Thriller aus der Serie um seinen Protagonisten Robert Langdon zurück. In "The Secret of Secrets" geht es unter anderem um große Themen wie das Leben nach dem Tod und bahnbrechende Entdeckungen über das menschliche Bewusstsein - eingebettet in ganz viel Action, aber auch mit einer ganz neuen Portion Romantik.

