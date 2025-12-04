Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jina Khayyer: "Im Herzen der Katze"

SAT.1Staffel 1Folge 5vom 04.12.2025
Folge 5: Jina Khayyer: "Im Herzen der Katze"

42 Min.Folge vom 04.12.2025

In unserer neuesten Folge von Zwischen den Zeilen erzählt Autorin Jina Khayyer uns etwas über ihren Debütroman "Im Herzen der Katze". Die Geschichte handelt von drei Generationen iranischer Frauen, von starken Verbindungen und leisen Brüchen, von Solidarität, Liebe und dem Mut zur Selbstbestimmung. Ein Gespräch über das, was durch Generationen weitergegeben wird - und das, was neu erkämpft werden muss.

