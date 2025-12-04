Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zwischen den Zeilen

Ken Follett: "Stonehenge - Die Kathedrale der Zeit"

SAT.1Staffel 1Folge 4vom 04.12.2025
Ken Follett: "Stonehenge - Die Kathedrale der Zeit"

Ken Follett: "Stonehenge - Die Kathedrale der Zeit"Jetzt kostenlos streamen

Zwischen den Zeilen

Folge 4: Ken Follett: "Stonehenge - Die Kathedrale der Zeit"

36 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 6

In unserer neuen Folge von Zwischen den Zeilen haben wir mit Bestseller-Autor Ken Follett über seinen neuesten historischen Roman "Stonehenge - Die Kathedrale der Zeit" gesprochen. Es geht um Politik/ Macht, historische Meilensteine der Menschheit und wie Liebe in seinen Büchern und darüber hinaus eine große Rolle spielt.

