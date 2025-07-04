Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen

Kabel EinsStaffel 3Folge 2vom 04.07.2025
45 Min.Folge vom 04.07.2025Ab 12

Auf Mallorca widmen sich die Schlager-Wirte Krümel und Dani ihrem Stadl. Das Lokal soll um eine Bar vergrößert werden. Bis zum großen Saison-Opening muss alles fertig sein. Während das alte Lager entrümpelt wird, ruft plötzlich die Schule an. Sohn Max hatte einen Unfall. Die Baustelle muss trotz Deadline erst einmal warten. Rainbow Rüdiger plant in seinem Restaurant ein Charityevent, doch im Lokal fällt ihm wortwörtlich die Decke auf den Kopf ...

