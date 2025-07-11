Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen

Kabel EinsStaffel 3Folge 3vom 11.07.2025
45 Min.Folge vom 11.07.2025Ab 12

Schlagersängerin Krümel und Ehemann Dani kämpfen auf Mallorca mit zwei Baustellen gleichzeitig - Bar und Mitarbeiterwohnung sollen in fünf Wochen zum großen Opening fertig sein. Zusätzlich startet die Vorsaison und Krümel steht nach einem umfangreichen Facelifting erstmals wieder auf der Bühne. Auch bei Rainbow Rüdiger spitzt sich die Lage zu: Kurz vor seinem Charity-Event wird ein Wasserschaden in der Decke seines Restaurants entdeckt.

