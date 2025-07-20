Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen

Kabel Eins
Staffel 3
Folge 6
vom 20.07.2025
45 Min.Folge vom 20.07.2025Ab 12

Schlagersängerin Krümel und Ehemann Dani müssen auf Mallorca ihre neue Bar im Stadl und eine Mitarbeiterwohnung rechtzeitig fertigstellen. Doch kurz vor dem Opening springt ihnen die neue Barfrau ab. Auch Tattoo-Studio-Besitzer Oli gerät ordentlich ins Schwitzen. Ins seinem Laden auf Ibiza verschwindet plötzlich eine Kundentasche. Ein schlechtes Omen?

