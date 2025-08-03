Großer Kummer und Sorgen bei den "Waschschwestern"Jetzt kostenlos streamen
Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen
Folge 8: Großer Kummer und Sorgen bei den "Waschschwestern"
45 Min.Folge vom 03.08.2025Ab 12
Auf Mallorca kämpfen die Waschschwestern mit Personalmangel. Nancy steht zwischen den Stühlen: Ihr Freund will sie zurück nach Deutschland holen, die Schwestern brauchen sie jedoch dringend vor Ort. Hoffnungsträgerin Marie soll bald zur Probe arbeiten, doch vorher sagt ein männlicher Bewerber spontan zu - und taucht dann nicht auf. Kann Marie wirklich die Rettung sein?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins