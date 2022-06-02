Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zwischen Prunk und Panik - Die Gutshausretter

Neuer Glanz für alte Gutshäuser

SAT.1 GOLD
Staffel 1
Folge 1
vom 02.06.2022
Neuer Glanz für alte Gutshäuser

Folge 1: Neuer Glanz für alte Gutshäuser

46 Min.
Folge vom 02.06.2022
Ab 12

Kapitän Christian hat mit dem Kauf des Gutshauses Kraaz nicht nur einen ungewöhnlichen Lebensweg eingeschlagen, er hat auch ungewöhnliche Mitbewohner. Das Projekt bestreitet er nämlich mit seiner Freundin Jana, seiner Exfrau und seiner Ex-Schwiegermutter. Ob das gut geht? Marcel und Leo sind bereits seit acht Jahren stolze Besitzer des Gutshauses Thurow, stecken aber immer noch mitten in den Renovierungen. Ihr aktuelles Projekt: der Bau einer neuen Ferienwohnung im Turmzimmer.

SAT.1 GOLD
