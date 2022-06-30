Märchenschloss SophienhofJetzt kostenlos streamen
Zwischen Prunk und Panik - Die Gutshausretter
Folge 5: Märchenschloss Sophienhof
47 Min.Folge vom 30.06.2022Ab 12
Henry und Gabi werkeln seit ganzen 20 Jahren in ihrem Schloss Sophienhof. Ihr märchenhafter Palast mit 1.000 Quadratmeter Wohnfläche ist ein echtes Langzeitprojekt. Panagiota Petridou ist heute zu Besuch bei Leo und Marcel im Gutshaus Thurow. Nach acht Jahren Renovierung ist aus einer Ruine ein herrschaftliches Zuhause mit Ferienunterkunft geworden. Und für Janosch, Charlotte und ihre zwei Kinder geht mit dem Gut Hummendorf ein Traum in Erfüllung.
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Zwischen Prunk und Panik - Die Gutshausretter
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Haus und Garten
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Janus TV GmbH