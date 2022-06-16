Wellness auf Schloss VietgestJetzt kostenlos streamen
Zwischen Prunk und Panik - Die Gutshausretter
Folge 3: Wellness auf Schloss Vietgest
47 Min.Folge vom 16.06.2022Ab 6
Miriam und Helge wollen sich in Schloss Vietgest endlich dem großen Park widmen. Hier soll ein exklusiver Wellnessbereich für die Hotelgäste entstehen. Christina und Knut kümmern sich derweil um das Gut Ramelow - ihrer mittlerweile achten Ruine! Christian bekommt in seinem Gutshaus Kraaz hohen Besuch. Panagiota Petridou möchte sich persönlich ein Bild über den Baufortschritt machen. Und auch Fanny und Christian bringt ihr heutiger Gast auf Gut Ganzlin ordentlich zum Schwitzen.
Genre:Dokumentation, Haus und Garten
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Janus TV GmbH