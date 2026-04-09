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"Aktenzeichen XY ... Ungelöst": Wer zündete das Nachtlager der obdachlosen Frau in Dortmund an?
Aktualisiert:von teleschau
Die Kripo in Dortmund hofft in der ZDF-Fahndungssendung auf neue Hinweise im Fall eines Brandanschlags und versuchten Mordes. Ein Unbekannter zündete 2024 das Nachtlager einer wohnungslosen Frau an.
Wie schon so viele Abende zuvor legte sich die damals 72-jährige Frau am 1. April 2024 in der Dortmunder Innenstadt in der Schwarze-Brüder-Straße in ihr Nachtlager. Zum Schutz vor Wind und Wetter hatte die Rentnerin eine Plane über einen Rollator und einen Klappstuhl gelegt und mehrere Regenschirme aufgespannt. Gegen vier Uhr nachts brannte der Unterschlupf plötzlich lichterloh. Ein unbekannter Täter hatte das Lager in Brand gesteckt. Die ZDF-Fahndungssendung "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" soll nun helfen, den Mann zu fassen.
Wie auf Aufnahmen von Überwachungskameras zu sehen ist, näherte sich der Täter langsam dem Schlafplatz der Frau und zündete das Lager an. Danach verließ er seelenruhig den Tatort. Die Staatsanwaltschaft geht von einem versuchten Mord aus. "Wenn jemand das Nachtlager einer schlafenden Person anzündet, dann handelt er in dem Bewusstsein, dass die Schlafende das sich ausbreitende Feuer nicht bemerkt und der Lage schutzlos ausgeliefert ist", erklärte die Staatsanwältin Maribel Andersson nach der Tat.
"Ich hatte schon nicht viel"
Die obdachlose Frau verlor bei dem Brandanschlag fast alles, was sie besaß. "Ich hatte schon nicht viel, jetzt ist aber auch noch ein Teil verbrannt", erzählte sie "Bild" wenige Tage danach. Die 72-Jährige kam mit Brandverletzungen an den Händen davon. "Ich stelle mir alle halbe Stunde einen Wecker, damit ich nie wirklich in den Tiefschlaf falle, um nicht beklaut zu werden. Das zermürbt einen mit den Jahren, jetzt hat es mir wahrscheinlich das Leben gerettet", erklärte sie.
Obwohl die Polizei sofort alarmiert wurde, konnte sie den Täter nicht fassen. Die Ermittler:innen suchten mit einem Phantombild nach dem 1,70 bis 1,80 Meter großen Mann, der vermutlich zwischen 30 und 35 Jahre alt ist und schwarze Haare hat. Er trug bei der Tat eine weiße Jacke mit schwarzen Ärmeln, eine graue Jogginghose und eine Baseballcap. Doch sowohl diese Fahndung als auch eine Funkzellen-Auswertung brachten bisher keine verwertbaren Ergebnisse.
Ansprechpartner für sachdienliche Hinweise ist die Polizei Dortmund:
Tel.: 0231 132-7441
E-Mail: poststelle.dortmund@polizei.nrw.de
Zeug:innen können außerdem online Hinweise melden: https://internetwache.polizei.nrw/ich-moechte-einen-hinweis-geben
"Aktenzeichen XY – Ungelöst" kommt heute am Mittwoch, 8. April, um 20.15 Uhr im ZDF und im Livestream auf Joyn.
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