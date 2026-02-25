Mordfall Seckin Caglar
Neue Hinweise nach 35 Jahren? "Aktenzeichen XY ... ungelöst" rollt bewegenden "Cold Case" aus Köln neu auf
Veröffentlicht:von teleschau
An einem Oktober-Abend vor fast 35 Jahren wurde in Köln die Leiche der 16-jährigen Seckin Caglar entdeckt. Das Gewaltverbrechen blieb bis heute unaufgeklärt. Jetzt soll "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" den Durchbruch bringen.
Fast 35 Jahre liegt die Tat zurück. Doch sie lässt den Menschen in Köln keine Ruhe - und der Kölner Kripo auch nicht. Am 16. Oktober 1991 wurde die 16-jährige Seckin Caglar Opfer eines Gewaltverbrechens. Ein Täter konnte trotz umfangreicher Anstrengungen bis heute nicht ermittelt werden.
Jetzt erhoffen sich die Beamt:innen neue Hinweise dank des ZDF-Fahndungsklassikers "Aktenzeichen XY ... Ungelöst". In der erneut von Rudi Cerne moderierten Ausgabe von Mittwoch, 25. Februar, 20.15 Uhr (live im ZDF in auf Joyn) wird der Cold Case Seckin Caglar den Zuschauer:innen bundesweit vorgestellt.
An jenem Herbstabend des Jahres 1991 befand sich Seckin Caglar auf dem Heimweg von ihrer Arbeitsstätte. Die 16-Jährige war Auszubildende beim "co op"-Markt an der Siegburger Straße und wollte sich wie üblich bei einer abseits gelegenen Straßenbahnhaltestelle von ihrem Vater abholen lassen. Doch der verpasste seine Tochter knapp.
Folge 623
"Aktenzeichen XY ... Ungelöst"
"Bislang unwichtige Details können noch entscheidend werden"
Am darauffolgenden Tag wurde Seckin Caglars Leiche in der Nähe der Haltestelle gefunden. Die Jugendliche aus Köln-Poll wurde vergewaltigt und erdrosselt. Bei ihrer Familie gingen nach der Tat anonyme Briefe einer Frau ein, die vorgab, den Täter zu kennen. Nach 20 Jahren konnte die Identität der Verfasserin ermittelt werden. Ihre Behauptungen erwiesen sich als erfunden.
Zu den Akten gelegt wurde das ungeklärte Verbrechen in den letzten drei Jahrzehnten nicht. Doch weder Zeugenaufrufe und Plakatkampagnen noch eine DNA-Reihenuntersuchung vor rund zwei Jahren führten zum Durchbruch bei den Ermittlungen.
Nun ruhen die Hoffnungen der Kripo Köln auf "Aktenzeichen XY ... Ungelöst". "Dass der Mord an Seckin seit mehr als 34 Jahren unaufgeklärt ist, stellt für die Familie bis heute eine große Belastung dar", heißt es in einem aktuellen Statement. "Die Ermittler hoffen auf die Mithilfe der Fernsehzuschauer - in der Hoffnung, dass bislang unwichtige Details doch noch entscheidend werden können."
Ansprechpartner für sachdienliche Hinweise ist die Ermittlungsgruppe Seckin Caglar:
Tel.: 0221 229-1394
E-Mail: poststelle.koeln@polizei.nrw.de
Adresse: Walter-Pauli-Ring 2-6, 51103 Köln
