Mordfall Seckin Caglar Neue Hinweise nach 35 Jahren? "Aktenzeichen XY ... ungelöst" rollt bewegenden "Cold Case" aus Köln neu auf Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von teleschau Rudi Cerne stellt bei "Aktenzeichen XY ... ungelöst" neue Fälle vor, unter anderem der "Cold Case" von Seckin Caglar aus Köln. Bild: ZDF/Tobias Schult / Polizei Köln

An einem Oktober-Abend vor fast 35 Jahren wurde in Köln die Leiche der 16-jährigen Seckin Caglar entdeckt. Das Gewaltverbrechen blieb bis heute unaufgeklärt. Jetzt soll "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" den Durchbruch bringen.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Warnhinweis Trigger-Warnung! Dieser Artikel enthält Themen wie Gewalt, Tod und sexuellen Missbrauch, die bei manchen Menschen negative Reaktionen auslösen können. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist. Unterstützung für Betroffene bieten qualifizierte Beratungsangebote. Wende dich z.B. an Weißer Ring e.V. (Hilfe für Opfer von Gewalt), Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) oder das Hilfe-Telefon Sexueller Missbrauch unter 0800 22 55 530 (anonym & kostenfrei).

Fast 35 Jahre liegt die Tat zurück. Doch sie lässt den Menschen in Köln keine Ruhe - und der Kölner Kripo auch nicht. Am 16. Oktober 1991 wurde die 16-jährige Seckin Caglar Opfer eines Gewaltverbrechens. Ein Täter konnte trotz umfangreicher Anstrengungen bis heute nicht ermittelt werden. Jetzt erhoffen sich die Beamt:innen neue Hinweise dank des ZDF-Fahndungsklassikers "Aktenzeichen XY ... Ungelöst". In der erneut von Rudi Cerne moderierten Ausgabe von Mittwoch, 25. Februar, 20.15 Uhr (live im ZDF in auf Joyn) wird der Cold Case Seckin Caglar den Zuschauer:innen bundesweit vorgestellt. An jenem Herbstabend des Jahres 1991 befand sich Seckin Caglar auf dem Heimweg von ihrer Arbeitsstätte. Die 16-Jährige war Auszubildende beim "co op"-Markt an der Siegburger Straße und wollte sich wie üblich bei einer abseits gelegenen Straßenbahnhaltestelle von ihrem Vater abholen lassen. Doch der verpasste seine Tochter knapp.

Heute, 20:15 Uhr • Aktenzeichen XY... Ungelöst Folge 623 Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen