"Bitte helfen Sie mit" Markus Wildhagen warnt vor falschen "Bares für Rares"-Angeboten Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Julia W. Kunsthändler Markus Wildhagen warnt "Bares für Rares"-Fans vor neuer Betrugsmasche. Bild: Imago Images / Horst Galuschka

Kriminelle sollen sich derzeit als Mitarbeitende von "Bares für Rares" ausgeben, um an Informationen über Wertgegenstände zu gelangen. Der TV-Antiquitätenhändler Markus Wildhagen richtet deshalb einen eindringlichen Appell an Fans der ZDF-Sendung.

Markus Wildhagen warnt vor einer Betrugsmasche, bei der sich Unbekannte offenbar den guten Ruf der ZDF-Sendung "Bares für Rares" zunutzemachen. In einem aktuellen Instagram-Beitrag berichtet der Antiquitätenhändler, dass Kriminelle Privatpersonen telefonisch kontaktieren und sich dabei als Mitarbeitende des TV-Formats ausgeben.

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Ziel sei es offenbar, Informationen über wertvolle Gegenstände in den Haushalten der Angerufenen zu erhalten. "Der Verdacht liegt nahe, dass hierbei versucht wird, das Vertrauen unserer Marke auszunutzen", schreibt Wildhagen. Mit seinem Beitrag möchte der Kunsthändler möglichst viele Menschen erreichen. "Bitte helfen Sie mit, diese wichtigen Informationen nach außen zu tragen (Instagram, Facebook)", schreibt der Händler auf Instagram.

Masche ist "rechtswidrig" Gleichzeitig stellt der 60-Jährige klar, wie eine Teilnahme an der Sendung tatsächlich abläuft. "'Bares für Rares' ruft Interessentinnen und Interessenten niemals unaufgefordert an. Unsere Experten und Händler kommen niemals unangekündigt an Haustüren", betont Wildhagen. Wer in der Sendung auftreten wolle, könne dies ausschließlich über eine offizielle Bewerbung tun. Deutliche Worte findet der Antiquitätenhändler auch für die Täter. "Wer sich fälschlicherweise als Vertreter von 'Bares für Rares' ausgibt, handelt rechtswidrig", schreibt er. Mit seinem Hinweis will Wildhagen verhindern, dass Fans der beliebten Trödelshow auf die Betrüger hereinfallen.