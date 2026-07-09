Empörte Reaktionen
Nach umstrittenem Auftritt im "ZDF-Morgenmagazin": Ist Ikkimel bald bei "Bares für Rares" zu Gast?
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Irritierte Gesichter und viele empörte Reaktionen: Ein Auftritt der Rapperin Ikkimel im "ZDF-Morgenmagazin" hat für reichlich Diskussionen gesorgt. Steht nun ein Ausflug der polarisierenden Künstlerin zu "Bares für Rares" an?
Ikkimel irritiert Publikum im "ZDF-Morgenmagazin"
Diese musikalische Einlage im "ZDF-Morgenmagazin" hat deutliche Irritationen ausgelöst. Auf der Bühne stand die Rapperin Ikkimel, die für provokante Liedtexte bekannt ist. Sie präsentierte in der WM-Arena der Sendung ihren Song "Fußballmänner".
Im knappen Minirock, bauchfreien Top und auf hohen Sneaker-Stilettos sang sie Textzeilen wie "Fußballmänner, alles Penner", "Lattenkracher, Merte-Sacker" "Tiki-Taka in 'nem Tanga".
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"Liebe Fußballmänner, nicht beleidigt sein"
Die Blicke der Zuschauer:innen, die die Kamera des Frühstücksfernsehens einfingen, wirkten wenig begeistert. Viele schauten eher betreten weg, machten einen irritierten Eindruck. Begeistertes Mitwippen? Fehlanzeige. Auch der Applaus fiel verhalten aus.
"ZDF-Morgenmagazin"-Moderator Andreas Wunn kommentierte: "Liebe Fußballmänner, nicht beleidigt sein. Das ist Provokation und Kunst und trifft gerade so richtig einen Nerv bei der Gen Z."
Zahlreiche empörte Reaktionen auf Ikkimels Auftritt
Auf der Instagram-Seite des ZDF hat der Sender den umstrittenen Auftritt im Anschluss selbst aufgegriffen und fragt zu einem Clip von Ikkimels Rap: "Darf man so im 'ZDF-Morgenmagazin?'" Viele kritische Reaktionen finden sich darunter. "Der größte Hohn ist ja, dass wir den Sch*** bezahlen", schreibt ein User mit Blick auf die Rundfunkgebühren. "Beschämend", schimpft ein anderer. "Das als ZDF... ihr klingelt doch nicht mehr richtig", lautet ein weiterer Kommentar, während es vereinzelt auch positive Reaktionen gibt.
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Auch Dunja Hayali und Micky Beisenherz melden sich zu Wort
ZDF-"heute journal"-Moderatorin Dunja Hayali nimmt die Debatte mit Humor: "Da ist man mal nicht da und dann das. Gold", schreibt sie und setzt ein Emoji, das Tränen lacht, ein Herz und eine Flamme dahinter.
Auch Micky Beisenherz, der die WDR-Talkshow "Kölner Treff" moderiert, amüsiert sich öffentlich köstlich: "Das ist von solch grotesker Komik!", schreibt er bei Instagram.
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Tritt Ikkimel nun bei "Bares für Rares" auf?
Der Radiosender N-Joy zeigt auf seiner Instagram-Seite @njoyde ebenfalls Ausschnitte von Ikkimels Auftritt. In den Kommentaren, die inzwischen deaktiviert wurden, war eine ganz besondere Reaktion zu finden, wie das Boulevard-Magazin "promiflash" berichtet. Die ZDF-Kult-Trödelshow "Bares für Rares" meldete sich zu Wort und fragte: "Wann kommt Ikkimel zu 'Bares für Rares'?".
Die Frage amüsierte zahlreiche Nutzer:innen und erntete laut "promiflash" zahlreiche Likes in kurzer Zeit. Der Gedanke, dass Rapperin Ikkimel bei der traditionsreichen Show beispielsweise ein Trödelstück zum Verkauf anbieten könnte und mit Moderator Horst Lichter plaudert, gefällt manchen User:innen offensichtlich. Auch der Sender N-Joy betonte: "Bitte macht das!"
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