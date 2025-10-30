Horst Lichter begrüßt sein Publikum bei "Bares für Rares" im Advent wieder zu einer Sondersendung.

Festtags-Special bei "Bares für Rares": Am 10. Dezember kehrt die Show im XXL-Format zurück. Mit dabei: Model und Schauspielerin Larissa Marolt, die ein besonderes Schmuckstück im Gepäck hat.

"Bares für Rares XXL: Fröhliche Weihnachten"

Auch bei "Bares für Rares" wird Weihnachten gefeiert: Auf dem Schloss Drachenburg in Nordrhein-Westfalen heißt Horst Lichter am 10. Dezember im ZDF Menschen willkommen, die kuriose Kleinigkeiten und sagenhafte Schätze veräußern möchten.

Als prominente Verkäuferin ist Model und Schauspielerin Larissa Marolt mit von der Partie. Sie ist unter anderem bekannt aus "Germany’s Next Topmodel". Die 33-Jährige bringt ein Schmuckstück von Kaiser Franz Joseph I. mit. Werden ihre Preisvorstellungen mit denen der Händler:innen übereinstimmen?

