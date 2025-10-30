Festliche Stimmung

XXL-Weihnachtsausgabe von "Bares für Rares": Larissa Marolt wird zu Gast sein

Aktualisiert:

von Luca Karim Serdaroglu

Horst Lichter begrüßt sein Publikum bei "Bares für Rares" im Advent wieder zu einer Sondersendung.

Bild: ZDF / Frank Hempel

Festtags-Special bei "Bares für Rares": Am 10. Dezember kehrt die Show im XXL-Format zurück. Mit dabei: Model und Schauspielerin Larissa Marolt, die ein besonderes Schmuckstück im Gepäck hat.

"Bares für Rares" anschauen

"Bares für Rares XXL: Fröhliche Weihnachten"

Auch bei "Bares für Rares" wird Weihnachten gefeiert: Auf dem Schloss Drachenburg in Nordrhein-Westfalen heißt Horst Lichter am 10. Dezember im ZDF Menschen willkommen, die kuriose Kleinigkeiten und sagenhafte Schätze veräußern möchten.

Als prominente Verkäuferin ist Model und Schauspielerin Larissa Marolt mit von der Partie. Sie ist unter anderem bekannt aus "Germany’s Next Topmodel". Die 33-Jährige bringt ein Schmuckstück von Kaiser Franz Joseph I. mit. Werden ihre Preisvorstellungen mit denen der Händler:innen übereinstimmen?

Das könnte dich auch interessieren:

"Bares für Rares": Wer hinter den Händler:innen steckt.

"Kunst oder kann das weg?" - Horsts Lieblingsstücke aus "Bares für Rares"!

Zwei Euro sorgen für Aufsehen: Die Highlights aus "Bares für Rares"!

"Ich hab trainiert wie ein Doofer": So unglaublich sah Horst Lichter als junger Mann aus.

"Ramsch oder Rares - Die Antiquitätenprofis" im Joyn-Stream schauen

Ex-GNTM-Kandidatin Larissa Marolt möchte ein Schmuckstück eines prominenten, ehemaligen Besitzers verkaufen.

Bild: 2025 Getty Images/Gerald Matzka

Weihnachts-Trödel ist mittlerweile Tradition

Im Xmas-Special sind folgende Expert:innen dabei: Heide Rezepa-Zabel, Wendela Horz, Annika Raßbach und Detlev Kümmel. Die Händler:innen sind: Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Elisabeth "Lisa" Nüdling, Daniel Meyer, Fabian Kahl und Julian Schmitz-Avila.

Die Weihnachts-Sendung von "Bares für Rares" gibt es seit 2018. Bei Fans ist die festliche XXL-Ausgabe sehr beliebt. Aufgenommen wurde die Sendung bereits am 12. Oktober. Zuschauer:innen vor Ort konnten nicht nur Deutschlands berühmtesten Expert:innen über die Schulter schauen, sondern auch das idyllische Schlossgelände erkunden.

Mehr entdecken