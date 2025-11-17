Krasse Veränderung von Erika Eleniak: Vom "Baywatch"-Star zur "Tattoo-Leinwand"

Vor über 30 Jahren flitzte sie mit makelloser Haut und Figur über den Strand von Malibu. Heute zeigt sich die "Baywatch"-Ikone Erika Eleniak mit einer radikalen Typveränderung.

Körper als Tagebuch

Das hat sich mittlerweile komplett geändert: Wo früher Haut war, ist jetzt an vielen Stellen keine mehr zu sehen. Vom Rücken bis zu den Händen erstrecken sich farbige Tattoos. Jedes einzelne davon, das erzählte sie jetzt in dem Podcast "Still Here in Hollywood", hat für die 56-jährige Schauspielerin eine besondere Bedeutung.

