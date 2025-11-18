Exklusives Joyn-Interview Kehrt er zu "Beauty & The Nerd" zurück? Jetzt spricht Thomas Rath Klartext Aktualisiert: Vor 34 Minuten von Anna-Maria Hock Thomas Rath bei der 77. BAMBI-Verleihung in München im November 2025. Bild: IMAGO/Spöttel Picture

Thomas Rath stand insgesamt bereits für fünf Staffeln von "Beauty & The Nerd" als Stylingberater vor der Kamera. Doch in der letzten Staffel wurde er überraschend von Kilian Kerner abgelöst. Dürfen sich die Fans bald über ein Wiedersehen mit Thomas bei "Beauty & The Nerd" freuen?

Bock auf einen Welten-Clash der besonderen Art? Hier "Beauty & The Nerd" kostenlos auf Joyn streamen!

Er hat schon vielen ein neues Umstyling verpasst: Thomas Rath hat in den ersten fünf "Beauty & The Nerd"-Staffeln das Beste aus den Kandidat:innen herausgeholt und ihnen ein Make-over gegeben. Doch in Staffel sechs übernahm anstelle von Thomas Rath Kilian Kerner den Job des Stylisten. Bei der BAMBI-Verleihung 2025 haben wir Thomas Rath getroffen und mit ihm im exklusiven Joyn-Interview über "Beauty & The Nerd" gesprochen.

Will Thomas Rath wieder bei "Beauty & The Nerd" dabei sein? Bei der Frage, ob sich der 58-Jährige vorstellen könnte, in Zukunft wieder bei "Beauty & The Nerd" dabei zu sein, musste er nicht lange zögern: "Unbedingt, das kann ich mir sehr gut vorstellen!" Weiter schwärmte Thomas:

'Beauty & The Nerd' ist eine Herzensgeschichte von mir. Thomas Rath, November 2025

Doch wie kam es dazu, dass Thomas in der letzten Staffel nicht dabei war? "Es war so, dass zwei Staffeln zusammen gedreht wurden. Ich konnte bei dem zweiten Termin nicht, deshalb hat das mein Kollege, der liebe Kilian Kerner, übernommen", erklärte der Modedesigner. Bei kommenden Staffeln wäre Thomas aber sehr gerne wieder dabei. "Ich habe das ja seit der ersten Staffel gemacht und würde mich immer wieder freuen, es wieder zu tun", so der 58-Jährige.

Das waren die Kandidat:innen der letzten Staffel Ganze Folge Beauty & The Nerd Das Finale: Wer nerdet sich zum Sieg? Verfügbar auf Joyn Folge vom 31.07.2025 • 106 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen