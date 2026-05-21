Sichtbarkeit im Fokus Kevin Schäfer: Warum "Beauty & The Nerd" echte Begegnungen schafft Veröffentlicht: Vor 46 Minuten von Nicholas Vogel Kevin Schäfer macht sich stark für Sichtbarkeit und echte Geschichten im Reality-TV. Bild: picture alliance/dpa | Christoph Reichwein

Reality-TV kann mehr sein als Drama und große Gefühle - davon ist Kevin Schäfer überzeugt. Exklusiv spricht der 36-Jährige über ein Format, das für ihn echte Begegnungen ermöglicht: "Beauty & The Nerd".

Emotionen, echte Entwicklung und ein starkes Statement für mehr Sichtbarkeit: Reality-Star Kevin Schäfer zählt zu den spannendsten Stimmen der Szene - und hat ein klares Wunsch-Format vor Augen. Im exklusiven Joyn-Interview offenbart der 36-Jährige seine große Liebe zu "Beauty & The Nerd", erinnert an unvergessliche Show-Momente, gibt Einblicke in persönliche Nerd-Leidenschaften und erklärt, warum authentische Repräsentation im TV heute wichtiger ist denn je.

Warum "Beauty & The Nerd" für Kevin Schäfer Herzenssache ist Kevin Schäfer weiß genau, welche Formate ihn reizen - und warum. Ganz oben auf seiner Wunschliste steht "Beauty & The Nerd". Für ihn ist die ProSieben-Spielshow, in der extrovertierte Schönheiten auf schüchterne Außenseiter:innen treffen, weit mehr als reine Unterhaltung. Sie stehe vielmehr "für echte Entwicklung, Emotionen und Begegnungen zwischen Menschen, die im Alltag oft in Schubladen gesteckt werden". Genau diese Mischung mache das Format für ihn so besonders. Gerade mit Blick auf die LGBTQ+-Community misst der "Villa der Versuchung"-Star der Show eine besondere Bedeutung bei. Sichtbarkeit sei "extrem wichtig, weil viele Menschen noch immer Angst haben, einfach sie selbst zu sein". Wer sich authentisch im Fernsehen präsentiert, könne "anderen Mut machen und zeigen, dass man sich nicht verstellen muss, um akzeptiert zu werden".

Wenn Gegensätze aufeinandertreffen Was Kevin an "Beauty & The Nerd" besonders fasziniert, ist der "komplette Clash der Welten". Aus genau diesem Aufeinandertreffen entstünden für ihn "die spannendsten, lustigsten, aber manchmal auch emotionalsten Momente": Menschen, die im Alltag wahrscheinlich nie miteinander zu tun hätten, müssten "plötzlich zusammenarbeiten, sich verstehen und oft auch ihre Vorurteile ablegen". Für den Reality-Star beweist das Format, dass man Menschen niemals vorschnell in Schubladen stecken sollte. Schließlich stecke hinter jedem Charakter deutlich mehr, "als man auf den ersten Blick vermutet".

Ein Moment, der hängen bleibt Als großer Fan der Show ist Kevin vor allem eine Szene besonders im Gedächtnis geblieben. "Mein persönlicher Lieblingsmoment war definitiv das Date zwischen Hai und Julia Römmelt, als er ihr die T-Zone erklären musste", verrät der 36-Jährige lachend. Julias Lachen sei dabei "einfach ansteckend und unfassbar herzlich" gewesen - genau solche authentischen Situationen machten "Beauty & The Nerd" für ihn aus.

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Kevin Schäfer: Mit diesen Stars hätte eine neue Staffel "extrem viel Potenzial" Ob das Format in eine nächste Runde geht, hat ProSieben bislang nicht offiziell bestätigt. Für Kevin steht jedoch fest, dass eine neue Staffel "auf jeden Fall extrem viel Potenzial" hätte. Neben sich selbst würde er sich vor allem Kandidat:innen wünschen, "die wirklich Charakter mitbringen und keine Angst haben, sie selbst zu sein". Namen wie Kate Merlan, Vanessa Brahimi oder Franzi Temme stünden für ihn genau für diesen Mix aus "Unterhaltung, ein bisschen Drama und gleichzeitig Authentizität", der "Beauty & The Nerd" so spannend mache.

"Früher war ich selbst ein kleiner Nerd" Dass Kevin selbst gut in das Format passen würde, liegt auch an seiner eigenen Vergangenheit. "Ein ziemlich ausgeprägtes Nerd-Wissen ist tatsächlich schon vorhanden", verrät er - schließlich sei er früher "selbst ein kleiner Nerd" gewesen. Vor allem im Bereich Gaming habe er sich stundenlang verlieren können. "Und ehrlich gesagt hat sich das bis heute nicht wirklich geändert", fügt er schmunzelnd hinzu. Auch heute werde noch "super gern gezockt", zudem interessiere er sich für "Games, Technik und alles, was dazugehört".

Eine klare Botschaft an seinen Nerd Wäre Kevin Teil von "Beauty & The Nerd", würde er seinem Nerd vor allem eines mit auf den Weg geben: Er solle sich niemals für das schämen, was ihn ausmacht - "egal ob Hobbys, Interessen oder die eigene Persönlichkeit". Der 36-Jährige weiß aus eigener Erfahrung, wie es ist, "früher wegen seiner Sexualität belächelt oder verurteilt zu werden". Gerade deshalb sei es ihm wichtig, zu zeigen, dass man trotzdem seinen Weg gehen und stolz auf sich sein könne. Schon als Kind sei Gaming ein riesiges Thema für ihn gewesen, daran habe sich bis heute nichts geändert. Genau deshalb würde er seinem Nerd raten, sich niemals zu verstellen, nur um anderen zu gefallen. "Die Menschen, die dich wirklich mögen, feiern dich genau so, wie du bist", betont er.