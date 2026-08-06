Neuanfang bei "Beauty & The Nerd" Nach Raúl Richter: Vanessa Schmitt spricht Klartext über Trennung Aktualisiert: Vor 23 Minuten von Nicholas Vogel Nach der Trennung von Raúl Richter wagt Vanessa Schmitt einen TV-Neustart. Ab 27. August ist sie in der neuen Staffel von "Beauty & The Nerd" zu sehen. Bild: Joyn, Joyn / Michael de Boer, Adobe Stock

Nach einer turbulenten Zeit richtet Vanessa Schmitt den Blick wieder nach vorn. Exklusiv verrät die Ex-Verlobte von Raúl Richter, wie es ihr heute geht - und warum "Beauty & The Nerd" für sie nicht nur ein Abenteuer, sondern auch ein persönlicher Neuanfang ist.

5 Staffeln Beauty & The Nerd Beauty & The Nerd In "Beauty & The Nerd" wagen sich die Nerds aus ihrer Komfortzone und lernen die für sie bislang fremde Welt der Beautys kennen. Doch nur wer als Team überzeugt, darf weiter vom Sieg, 50.000 Euro Preisgeld und einem Umstyling träumen. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Anfang Januar machten Vanessa Schmitt und Raúl Richter das Ende ihrer Beziehung öffentlich. Sieben gemeinsame Jahre, eine romantische Verlobung in Paris und große Hochzeitspläne für den Sommer 2026 - all das gehört nun der Vergangenheit an. Doch wie geht es der 30-Jährigen nach diesem einschneidenden Kapitel? Vor dem Start der neuen "Beauty & The Nerd"-Staffel (ab 27. August, immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn) spricht Vanessa offen über ihr neues Leben, eine besondere Bekanntschaft in der Villa und darüber, was sie aus der Trennung von "Villa der Versuchung"-Star Raúl mitgenommen hat.

Vor der Trennung: Raúl Richter mit Vanessa Schmitt bei "Promis backen privat" Ganze Folge Promis backen privat Das Lieblingsrezept von Raúl Richter Verfügbar auf Joyn Folge vom 12.03.2025 • 47 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Vanessa Schmitt über die Trennung: "Es war genau richtig so" "Mir geht es heute wirklich gut", versichert Vanessa im "Beauty & The Nerd"-Interview. Das Ende ihrer langjährigen Beziehung sei dennoch nicht spurlos an ihr vorbeigegangen: "Die Trennung war damals natürlich nicht leicht, aber mittlerweile habe ich das komplett verarbeitet." Die vergangenen Monate hätten der Influencerin dabei geholfen, viel über sich selbst zu lernen. Heute blickt sie ohne Zweifel zurück - und voller Zuversicht nach vorn:

Es war genau richtig so. Manchmal muss sich eine Tür schließen, damit sich eine neue öffnen kann. Vanessa Schmitt

Ist da mehr als nur Freundschaft? Vanessa Schmitt und Angelo Carlucci nehmen an "Beauty & The Nerd" 2026 teil. Bild: Joyn

Eine solche neue Tür könnte sich bei "Beauty & The Nerd" tatsächlich öffnen. Vanessa lässt sich auf unbekannte Herausforderungen ein und findet in Beauty-Kollege Angelo Carlucci schnell jemanden, der sie zum Lachen bringt und ihr zuhört. Die beiden kannten sich bereits vor der Sendung über Instagram. "Nach meiner Trennung war es schön, jemanden zum Reden und Lachen zu haben", erzählt Vanessa. Wird aus der vertrauten Nähe vielleicht mehr?

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Darum geht's bei "Beauty & The Nerd" Auf Koh Samui in Thailand prallen zwei völlig Welten aufeinander. In außergewöhnlichen Challenges müssen Beautys und Nerds als Duo zusammenwachsen, Vorurteile überwinden und sich gegen die Konkurrenz behaupten. Dabei geht es nicht nur um den Einzug ins Finale und 50.000 Euro Preisgeld: Die Beautys unterstützen ihre Teampartner:innen bei Styling, Auftreten und Selbstbewusstsein, während die Nerds ihnen neue Perspektiven eröffnen. Ein besonderes Highlight ist das große Nerd-Umstyling mit Star-Designer Kilian Kerner.

"Beauty & The Nerd" markiert für Vanessa einen Wendepunkt Vanessa nutzt ihre Teilnahme jedoch nicht nur, um Abstand vom Liebes-Aus zu gewinnen. Sie möchte eine Seite von sich zeigen, die viele bisher vielleicht noch nicht kennen. "Ich wollte in erster Linie eine einzigartige Erfahrung machen und mich persönlich weiterentwickeln", erklärt die Influencerin. Von ihrem Nerd erhofft sie sich neue Blickwinkel und die Chance, Herausforderungen einmal aus einer völlig anderen Perspektive zu betrachten. Dabei ist ihr eine Botschaft besonders wichtig: Niemand sollte das Gefühl haben, sich für die Anerkennung anderer verändern zu müssen.

Jeder darf so sein, wie er ist, und genau das macht einen besonders. Vanessa Schmitt

Die Begegnungen bei "Beauty & The Nerd" hätten ihr noch einmal bewusst gemacht, wie schnell Menschen nach ihrem Äußeren oder einem flüchtigen Eindruck beurteilt werden. Dabei trage jeder seine eigene Geschichte in sich. Vanessa möchte deshalb künftig noch offener auf andere zugehen und neugierig auf ungewohnte Sichtweisen bleiben. Gerade Außenseiter:innen, die unter Mobbing leiden, macht die 30-Jährige eindringlich Mut: "Du bist nicht das Problem. Lass dir niemals von anderen einreden, dass du weniger wert bist." Die blonde Schönheit rät dazu, sich vertrauten Menschen zu öffnen und Unterstützung anzunehmen - denn niemand müsse eine solche Situation allein durchstehen. Vor allem dürfe die Meinung anderer niemals über den eigenen Wert bestimmen.

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