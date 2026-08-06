Bereit für den großen Clash "Beauty & The Nerd" mit Raúl Richters Ex Vanessa Schmitt: Diese Beautys sind dabei Aktualisiert: Vor 9 Minuten von Nicholas Vogel Neun Schönheiten treffen auf Nerd-Wissen: "Beauty & The Nerd" startet am 27. August immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos auf Joyn. Bild: Joyn

Neue Beautys, jede Menge Glamour und große Überraschungen: In Staffel 7 von "Beauty & The Nerd" tauschen neun schillernde Stars den roten Teppich gegen ein nerdiges Abenteuer in Thailand.

5 Staffeln Beauty & The Nerd Alle Folgen anschauen In "Beauty & The Nerd" wagen sich die Nerds aus ihrer Komfortzone und lernen die für sie bislang fremde Welt der Beautys kennen. Doch nur wer als Team überzeugt, darf weiter vom Sieg, 50.000 Euro Preisgeld und einem Umstyling träumen. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Stammt der Satz des Pythagoras von Mozart oder von Albert Einstein? Hat ein Homo sapiens sechs Beine oder sicherheitshalber gleich acht? Da bekommen selbst hartgesottene Mathe-Lehrer:innen kurz Schnappatmung. Doch genau von solchen Spannungsmomenten lebt die neue Staffel von "Beauty & The Nerd": In der neuen Staffel trifft charmantes Halbwissen auf geballtes Spezialwissen. Neun schillernde Persönlichkeiten ziehen in eine Villa in Thailand, wo sie auf leidenschaftliche Fans von Wissenschaft, Games und außergewöhnlichen Hobbys treffen.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Darum geht's bei "Beauty & The Nerd" Auf Koh Samui in Thailand prallen zwei völlig Welten aufeinander. In außergewöhnlichen Challenges müssen Beautys und Nerds als Duo zusammenwachsen, Vorurteile überwinden und sich gegen die Konkurrenz behaupten. Dabei geht es nicht nur um den Einzug ins Finale und 50.000 Euro Preisgeld: Die Beautys unterstützen ihre Teampartner:innen bei Styling, Auftreten und Selbstbewusstsein, während die Nerds ihnen neue Perspektiven eröffnen. Ein besonderes Highlight ist das große Nerd-Umstyling mit Star-Designer Kilian Kerner.

Wer stürzt sich ins Thailand-Abenteuer? Reality-erprobt, reichweitenstark und glamourös: Diese Beautys stellen sich dem nerdig-schönen Experiment. Vanessa Schmitt (30, Influencerin aus Bruchsal)

Tara Tabitha (33, Reality-Star aus Wien)

Gino Bormann (38, Drag-Künstler aus Berlin)

Jennifer Degenhart (28, Reality-Star aus dem Emsland)

Vanessa Grassl (25, Reality-Star aus Niederbayern)

Pegah Parastar (33, Büroassistentin und Influencerin aus München)

Angelo Carlucci (37, Model, Schauspieler und Influencer aus Köln)

Mareike Beluga ("forever 25", Model und Influencerin aus Berlin)

Jessica Zemer (25, Reality-Teilnehmerin aus Hessen)

Botox, Basketball und ein Playboy-Cover im Gepäck "Queen of Reality-TV" Tara Tabitha liebt Make-up, Mode und Beauty-Eingriffe. Ihre größte Stärke sieht sie allerdings nicht im Schminkkoffer. "Meine Beauty-Superkraft ist Empathie", erklärt die Wienerin. Vanessa Schmitt, Playmate und Ex-Verlobte von GZSZ-Star Raúl Richter, reist dagegen mit einem ganz besonderen Präsent an: Ihr künftiger Teampartner darf sich über ihr eigenes "Playboy"-Cover freuen. Auch Gino Bormann weiß, wie man einen Auftritt hinlegt. Der Drag-Künstler beschreibt sich selbst als "skinny, supernett, sexy, bumscute" - und hofft wohl, dass der Villen-Alltag seinen heiligen 13-Stunden-Schlaf nicht gefährdet. Reality-Star Jennifer Degenhart macht sich sogar für den Einkauf ausgehfein, während Vanessa Grassl nicht nur neue Freundschaften sucht. Die 25-Jährige wäre auch einem Flirt oder sogar der großen Liebe nicht abgeneigt. Beste Voraussetzungen also für Herzklopfen, herrlich schräge Momente und reichlich Gesprächsstoff.

Hinter der Hochglanzfassade warten einige Überraschungen Pegah Parastar nimmt kein Blatt vor den Mund: "Ich liebe Botox!" Trotzdem weiß die Münchner Luxus-Lady, dass Attraktivität für sie vor allem mit Ausstrahlung, Herzlichkeit und Selbstbewusstsein beginnt. Angelo Carlucci hingegen feiert nach längerer TV-Abstinenz sein Comeback - und bringt bereits ein überraschend nerdiges Spezialgebiet mit. Der frühere "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller bezeichnet sich selbst als echten Parfum-Nerd. Mit Mareike Beluga zieht außerdem eine ehemalige Profibasketballerin in die Villa. Die frühere GNTM-Kandidatin ist laut eigener Aussage "forever 25" und freut sich besonders auf Menschen, denen sie im Alltag vermutlich nie begegnen würde. Komplettiert wird die Beauty-Runde von "Die Realitystar Academy"-Gewinnerin Jessica Zemer, die rund 50.000 Euro in ihren Körper investiert hat und sich selbst als Kunstwerk der Selbstverwirklichung betrachtet. Nun möchte sie herausfinden, warum Nerds mit so viel Leidenschaft in ihre Spezialgebiete eintauchen.

Glamour trifft Grips: Diese Beautys wagen den großen Nerd-Clash Vanessa Schmitt (30, Influencerin aus Bruchsal) Influencerin Vanessa Schmitt setzt trotz Botox, Hyaluron und Extensions auf Natürlichkeit. Ihr "Playboy"-Cover von 2024 schenkt sie ihrem Nerd. Bild: Joyn

Tara Tabitha (33, Reality-Star aus Wien) In der neuen "Beauty & The Nerd"-Staffel will Reality-Queen Tara Tabitha nicht nur mit ihrem Gespür für Make-up und Mode punkten, sondern vor allem mit Empathie. Bild: Joyn

Gino Bormann (38, Drag-Künstler aus Berlin) Drag-Künstler Gino Bormann ist stolz, als erster queerer Mann bei "Beauty & The Nerd" dabei zu sein. Der 37-Jährige schwört auf Beauty-Eingriffe - und 13 Stunden Schlaf. Bild: Joyn

Jennifer Degenhart (28, Reality-Star aus dem Emsland) Ob beim Einkaufen oder auf dem Red Carpet: Jennifer Degenhart wählt immer ein perfektes Outfit. Bild: Joyn

Vanessa Grassl (25, Reality-Star aus Niederbayern) Vanessa Grassl liebt Tattoos. Nach "Love Island" ist die 25-Jährige weiterhin Single. Bei "Beauty & The Nerd" zeigt sie sich offen für neue Freundschaften, besondere Erfahrungen und die große Liebe. Bild: Joyn

Pegah Parastar (33, Büro-Assistentin und Influencerin aus München) Luxus, Shopping und Red Carpets sind ihre Welt - doch wahre Schönheit beginnt für Pegah Parastar mit Herz und Selbstbewusstsein. Bild: Joyn

Angelo Carlucci (37, Model, Schauspieler und Influencer aus Köln) Parfum-Nerd trifft TV-Comeback: Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Star Angelo Carlucci stürzt sich offen ins große Abenteuer. Bild: Joyn

Mareike Beluga ("forever 25", Model und Influencerin aus Berlin) Vom Basketball-Court über GNTM zu "Beauty & The Nerd": Mareike Beluga freut sich auf neue Erfahrungen und außergewöhnliche Begegnungen. Bild: Joyn

Jessica Zemer (25, Reality-Teilnehmerin aus Hessen) In ihren Traumkörper investierte sie bereits 50.000 Euro. Jetzt taucht Jessica Zemer neugierig in die Welt und die außergewöhnlichen Leidenschaften der Nerds ein. Bild: Joyn 1 / 9 zum vorherigen Bild

zum nächsten Bild

Wer sind die Beauty-Nerd-Paare in Staffel 7? Wer mit wem eine nerdig-schöne Allianz eingeht, wird erst zum Staffelstart verraten. Klar ist nur: In sechs Folgen brauchen die ungleichen Duos weit mehr als gutes Aussehen oder beeindruckendes Fachwissen. Mit Kreativität, Teamgeist und gegenseitigem Verständnis müssen sie zeigen, ob aus zwei völlig verschiedenen Persönlichkeiten ein echtes Dreamteam werden kann.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Staffel 7 von "Beauty & The Nerd" läuft ab Donnerstag. 27. August, immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos auf Joyn.

Du liest gerne unsere News & Storys? So siehst du sie häufiger! Mit nur einem Klick kannst du "Joyn - Behind The Screens" auf Google als bevorzugte Quelle hinzufügen. So bekommst du mehr spannende News, Insider-Infos und Storys rund um deine Lieblingssendungen und Promis. Joyn als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen