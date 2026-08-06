Bereit für den großen Clash
"Beauty & The Nerd" mit Raúl Richters Ex Vanessa Schmitt: Diese Beautys sind dabei
Aktualisiert:von Nicholas Vogel
Neue Beautys, jede Menge Glamour und große Überraschungen: In Staffel 7 von "Beauty & The Nerd" tauschen neun schillernde Stars den roten Teppich gegen ein nerdiges Abenteuer in Thailand.
Beauty & The Nerd
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In "Beauty & The Nerd" wagen sich die Nerds aus ihrer Komfortzone und lernen die für sie bislang fremde Welt der Beautys kennen. Doch nur wer als Team überzeugt, darf weiter vom Sieg, 50.000 Euro Preisgeld und einem Umstyling träumen.
Stammt der Satz des Pythagoras von Mozart oder von Albert Einstein? Hat ein Homo sapiens sechs Beine oder sicherheitshalber gleich acht? Da bekommen selbst hartgesottene Mathe-Lehrer:innen kurz Schnappatmung.
Doch genau von solchen Spannungsmomenten lebt die neue Staffel von "Beauty & The Nerd": In der neuen Staffel trifft charmantes Halbwissen auf geballtes Spezialwissen. Neun schillernde Persönlichkeiten ziehen in eine Villa in Thailand, wo sie auf leidenschaftliche Fans von Wissenschaft, Games und außergewöhnlichen Hobbys treffen.
Wer stürzt sich ins Thailand-Abenteuer?
Reality-erprobt, reichweitenstark und glamourös: Diese Beautys stellen sich dem nerdig-schönen Experiment.
Vanessa Schmitt (30, Influencerin aus Bruchsal)
Tara Tabitha (33, Reality-Star aus Wien)
Gino Bormann (38, Drag-Künstler aus Berlin)
Jennifer Degenhart (28, Reality-Star aus dem Emsland)
Vanessa Grassl (25, Reality-Star aus Niederbayern)
Pegah Parastar (33, Büroassistentin und Influencerin aus München)
Angelo Carlucci (37, Model, Schauspieler und Influencer aus Köln)
Mareike Beluga ("forever 25", Model und Influencerin aus Berlin)
Jessica Zemer (25, Reality-Teilnehmerin aus Hessen)
Botox, Basketball und ein Playboy-Cover im Gepäck
"Queen of Reality-TV" Tara Tabitha liebt Make-up, Mode und Beauty-Eingriffe. Ihre größte Stärke sieht sie allerdings nicht im Schminkkoffer. "Meine Beauty-Superkraft ist Empathie", erklärt die Wienerin. Vanessa Schmitt, Playmate und Ex-Verlobte von GZSZ-Star Raúl Richter, reist dagegen mit einem ganz besonderen Präsent an: Ihr künftiger Teampartner darf sich über ihr eigenes "Playboy"-Cover freuen.
Auch Gino Bormann weiß, wie man einen Auftritt hinlegt. Der Drag-Künstler beschreibt sich selbst als "skinny, supernett, sexy, bumscute" - und hofft wohl, dass der Villen-Alltag seinen heiligen 13-Stunden-Schlaf nicht gefährdet.
Reality-Star Jennifer Degenhart macht sich sogar für den Einkauf ausgehfein, während Vanessa Grassl nicht nur neue Freundschaften sucht. Die 25-Jährige wäre auch einem Flirt oder sogar der großen Liebe nicht abgeneigt. Beste Voraussetzungen also für Herzklopfen, herrlich schräge Momente und reichlich Gesprächsstoff.
Hinter der Hochglanzfassade warten einige Überraschungen
Pegah Parastar nimmt kein Blatt vor den Mund: "Ich liebe Botox!" Trotzdem weiß die Münchner Luxus-Lady, dass Attraktivität für sie vor allem mit Ausstrahlung, Herzlichkeit und Selbstbewusstsein beginnt. Angelo Carlucci hingegen feiert nach längerer TV-Abstinenz sein Comeback - und bringt bereits ein überraschend nerdiges Spezialgebiet mit. Der frühere "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller bezeichnet sich selbst als echten Parfum-Nerd.
Mit Mareike Beluga zieht außerdem eine ehemalige Profibasketballerin in die Villa. Die frühere GNTM-Kandidatin ist laut eigener Aussage "forever 25" und freut sich besonders auf Menschen, denen sie im Alltag vermutlich nie begegnen würde.
Komplettiert wird die Beauty-Runde von "Die Realitystar Academy"-Gewinnerin Jessica Zemer, die rund 50.000 Euro in ihren Körper investiert hat und sich selbst als Kunstwerk der Selbstverwirklichung betrachtet. Nun möchte sie herausfinden, warum Nerds mit so viel Leidenschaft in ihre Spezialgebiete eintauchen.
Glamour trifft Grips: Diese Beautys wagen den großen Nerd-Clash
Wer sind die Beauty-Nerd-Paare in Staffel 7?
Wer mit wem eine nerdig-schöne Allianz eingeht, wird erst zum Staffelstart verraten. Klar ist nur: In sechs Folgen brauchen die ungleichen Duos weit mehr als gutes Aussehen oder beeindruckendes Fachwissen. Mit Kreativität, Teamgeist und gegenseitigem Verständnis müssen sie zeigen, ob aus zwei völlig verschiedenen Persönlichkeiten ein echtes Dreamteam werden kann.
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Staffel 7 von "Beauty & The Nerd" läuft ab Donnerstag. 27. August, immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos auf Joyn.
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