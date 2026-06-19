Könnte er gewinnen?
Twitch-Star Elias Nerlich exklusiv: "Big Brother" oder GNTM? Bei dieser TV-Show wäre er dabei
Aktualisiert:von Lars-Ole Grap
Elias Nerlich gehört zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Streaming-Szene. Seinem Twitch-Kanal EliasN97 folgen über 2,4 Millionen Menschen. Jetzt spricht der Berliner im Exklusiv-Interview mit Joyn über Fußball und TV-Ambitionen.
"Big Brother - Die Show" auf Joyn streamen
Elias Nerlich zur Fußball-WM 2026: Warum Deutschland für ihn ein Titelkandidat ist
Bevor es ums Fernsehen geht, dreht sich im Interview mit Joyn erst einmal alles um den Fußball. Kein Wunder: Elias Nerlich ist nicht nur als Content Creator bekannt, der mit Fußballsimulationen wie "FIFA" groß wurde. Er hat den Sport selbst ernsthaft betrieben, durchlief als Jugendlicher Stationen bei verschiedenen Vereinen und spielte mit 17 Jahren bereits für die erste Herrenmannschaft des RSV Waltersdorf 09 in der Brandenburg-Liga. Zwei schwere Verletzungen beendeten seine Karriere im Sport: 2016 ein Wadenbeinbruch, 2018 ein Kreuzbandriss. Mit 22 Jahren zog er einen Schlussstrich.
Ganz losgelassen hat ihn der Fußball trotzdem nie. 2021 gründete er gemeinsam mit dem ehemaligen Profi Sidney Friede den Verein Delay Sports Berlin, dessen Präsident er bis heute ist. Ob er die Abseitsregel erklären könnte? "Das versuch' ich immer noch seit Jahren, meiner Verlobten zu erklären", sagt er und lacht.
Zur laufenden Fußball-Weltmeisterschaft hat er klare Vorstellungen. Deutschland sieht er als Gruppensieger, Frankreich als gefährlichsten Gegner im Achtelfinale. "Wenn sie Frankreich dann schlagen, nehmen sie den Push mit und werden Weltmeister", sagt er und ergänzt: "Kann aber auch sein, dass sie im Achtelfinale rausfliegen." Als weitere Titelkandidaten nennt er Spanien und Portugal, das er für so stark hält wie seit Jahren nicht mehr. Sein persönlicher Favorit bleibt trotzdem einer: Cristiano Ronaldo.
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Elias Nerlich verrät: Bei diesem ProSieben-Format würde er sofort mitmachen
Das eigentliche Gesprächs-Highlight folgt, als er gefragt wird, in welchem ProSieben-Format er mitmachen würde: "Germany's Next Topmodel", "Wer stiehlt mir die Show" oder "Big Brother"? Bei GNTM winkt er sofort ab: "Was mach' ich bei 'Germany's Next Topmodel'? Ich model?" Seine Wahl stattdessen: "'Big Brother', glaub' ich dann." Große Siegesambitionen hegt er jedoch nicht. "Ich glaub', ich bin da 'n bisschen zu temperamentvoll. Ich würde irgendwann rausfliegen", sagt er und lacht.
Dabei hat der Twitch-Star längst gezeigt, dass er sich auch außerhalb der Gaming-Welt behaupten kann. 2022 wurde er Markenbotschafter von Adidas, als erster Nicht-Sportler in dieser Rolle. Vom Berliner Amateurfußballer zum gefragten Content Creator, nebenbei Vereinsgründer und Markenbotschafter: Seine Karriere folgt einer eigenen Logik. Ein Haus voller Kameras wäre da vielleicht sogar der nächste folgerichtige Schritt.
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