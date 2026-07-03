Porträt Marc Terenzi: Die Höhen und Tiefen des Musikers Veröffentlicht: Vor 24 Minuten von Anna Tiefenbacher Marc Terenzi sorgt immer wieder mit Negativ-Schlagzeilen für Aufmerksamkeit. Bild: Imago / Daniel Scharinger

Marc Terenzi wurde als Boyband-Sänger und Mann an Sarah Connors Seite bekannt. Doch dann machte er zunehmend negative Schlagzeilen, das Verhältnis zu seinen Kindern ist bis heute angespannt. Der ambivalente Star im Porträt.

"Er wollte nie Kinder" Seine Tochter Summer Terenzi (19) bezeichnet ihren Vater in ihrem Song "Daddy Issues" als Narzissten, der nie Kinder haben wollte, dem seine Geliebten immer wichtiger gewesen seien und für den sie niemals genug sein würde. Harte Worte. Was es für Summer und drei andere Nepo-Kids bedeutet hat, als Kind prominenter Eltern aufzuwachsen, erfährst du in der brandneuen Reality-Doku-Reihe "Born Famous - Fluch oder Segen?". So viel vorab: Promi-Kinder sind nicht (nur) zu beneiden.

Ab Donnerstag, 16. Juli 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn "Born Famous" im Livestream auf Joyn

Neben den beiden Kindern mit Sarah Connor hat Marc aus anderen Beziehungen noch eine 15-jährige Tochter namens Emma und einen elfjährigen Sohn, Brady.

Das ist Marc Terenzi Geboren wurde Marc Eric Terenzi am 27. Juni 1978 in Natick im US-Bundesstaat Massachusetts. Bekannt wurde er Anfang der 2000er-Jahre als Mitglied der Boyband Natural. Die Gruppe passte perfekt in die Zeit, in der Boygroups, Pop-Hymnen und Teenie-Fan-Kultur das Musikfernsehen prägten. Mit Natural trat Terenzi auch in Deutschland in Erscheinung, hier landete die Gruppe 2002 mit "Put Your Arms Around Me" einen Hit. Im gleichen Jahr verliebten sich Marc und Sarah Connor ineinander. Die beiden galten in den 2000er-Jahren als eines der bekanntesten Promipaare Deutschlands. Ihre Liebe wurde damals auch im Fernsehen begleitet: In der ProSieben-Doku "Sarah & Marc in Love" gaben sie Einblicke in Beziehung, Alltag, Hochzeit und Familienleben. 2004 kam ihr erstes Kind, Tyler, auf die Welt und Natural löste sich auf. Danach versuchte sich Marc als Solokünstler.

Partys, Drogen, Absturz - und Reality-TV Die Solo-Karriere wollte nicht so richtig abheben, dafür war Marc im TV zunehmend erfolgreich: 2017 wurde er Dschungelkönig, 2025 nahm er an "Promi Big Brother" teil. Außerdem arbeitete er als Tänzer, mit der Strippergruppe SixxPaxx trat er Anfang 2020 regelmäßig am Ballermann auf. In den vergangenen Jahren hatten die Schlagzeilen um Marc Terenzi dennoch meist wenig mit Musik oder TV zu tun. Vor allem seine Beziehungen waren Gesprächsthema: Nach Sarah Connor war er unter anderem mit Gina Lisa Lohfink und Jenny Elvers zusammen. Auch seine Beziehung zu Moderatorin Verena Kerth sorgte immer wieder für Aufsehen. Die beiden waren verlobt, trennten sich aber 2024 nach knapp zwei Jahren Beziehung. Danach entbrannte ein öffentlicher Rosenkrieg, es wurde viel über Konflikte, Alkoholprobleme und persönliche Krisen gesprochen. 2025 stand Terenzi in Hamburg wegen des Vorwurfs der vorsätzlichen Körperverletzung an Verena Kerth vor Gericht. Er wurde freigesprochen, weil der Vorfall aus Sicht des Gerichts nicht mit der nötigen Sicherheit geklärt werden konnte. Der Sänger sprach später offen über schwierige Phasen, psychische Belastungen und den Versuch, wieder Stabilität in sein Leben zu bringen.

Das war "Promi Big Brother" 2025 mit Marc Terenzi Alle Folgen siehst du kostenlos auf Joyn

So lebt Marc Terenzi heute Ein Arztbesuch bewegte den Mitte 40-Jährigen vor einigen Jahren zum Umdenken: Ihm wurde eine Fettleber diagnostiziert. Ein deutliches Warnsignal. Er habe über die Jahre zu viel getrunken, bis zu zwei Flaschen Wodka am Tag, und auch Drogen konsumiert, gab Marc in einem Interview mit "Bild" offen zu. Seine Ex-Frau Sarah Connor finanzierte 2024 seinen Entzug. Heute lebt Terenzi mit seiner Partnerin auf Mallorca, betreibt dort eine Eisdiele. Die 27-jährige Priscilla DiLaura ist Model und Immobilienmaklerin und trinkt keinen Alkohol - so dürfte es auch Marc leichter fallen, nicht in alte Muster zu verfallen.

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