Familienglück
Jan Josef Liefers: Diese Entscheidung seiner Tochter Lola hat den "Tatort"-Star überrascht
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Schon früh sammelte Jan Josef Liefers' und Anna Loos' Tochter Lola erste Erfahrungen vor der Kamera und wuchs in einer echten Schauspielfamilie auf. Umso überraschender ist die Richtung, für die sie sich heute entscheidet. Ihre Eltern begleiten diesen Weg mit viel Vertrauen - und einer großen Portion Stolz.
Filmsets, Kameras und Premieren gehören für die Tochter der beiden Schauspielstars seit ihrer Kindheit zum Alltag. Kein Wunder also, dass viele davon ausgingen, Lola und und ihre Schwester Lilly würden später ebenfalls eine Schauspielkarriere einschlagen. Doch genau diesen Erwartungen stellt sich die 18-Jährige entgegen - und überrascht damit sogar ihre berühmten Eltern.
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Schon früh vor der Kamera
Lola kennt die Filmwelt bestens. Bereits als Kind war sie in mehreren Produktionen zu sehen. Sie spielte unter anderem im preisgekrönten Kinofilm "Herbert", stand gemeinsam mit ihrer Mutter Anna Loos für "Helen Dorn" vor der Kamera und war zuletzt 2021 im ARD-Drama "Gefangen" zu sehen.
Für Jan Josef Liefers und Anna Loos schien deshalb lange klar zu sein, wohin die Reise ihrer Töchter einmal führen würde. Beim "WoMen on Top"-Award verriet der "Tatort"-Schauspieler gegenüber der "Bunte":
Die beiden haben sehr starke künstlerische Ambitionen gehabt.
Umso größer sei die Überraschung gewesen, als sich beide Töchter schließlich für ganz andere Studiengänge entschieden.
Lola Liefers schlägt einen anderen Weg ein
Während ihre ältere Schwester Lilly heute Angewandte KI und Machine Learning studiert, hat sich Lola für ein Jurastudium entschieden. Damit verabschiedet sich die 18-Jährige zumindest vorerst von einer klassischen Schauspiellaufbahn. Für ihre Eltern ist das jedoch kein Grund zur Enttäuschung - im Gegenteil.
Jan Josef Liefers erzählt, dass ihn vor allem die Begeisterung seiner Töchter für ihre jeweiligen Ziele freue. Beide würden sogar manchmal davon sprechen, später einmal gemeinsam ein eigenes Business aufzubauen.
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Anna Loos steht hinter ihren Kindern
Für die Schauspielerin steht fest, dass ihre Töchter ihre eigenen Entscheidungen treffen sollten.
Junge Menschen müssen ihren Weg einfach gehen. Und ich glaube, wenn man sein Kind liebt, dann spürt man das auch als Elternteil und unterstützt.
Zusätzlich erklärt die 55-Jährige: "Unsere Kinder haben Glück, wir finanzieren ihnen das Studium." Diese Haltung teilen beide Eltern. Nicht der Beruf sei entscheidend, sondern dass ihre Töchter das tun, wofür sie wirklich brennen.
Dass Lola ihre Interessen verfolgt, erfüllt Jan Josef Liefers und Anna Loos sichtbar mit Stolz. Auch wenn viele wegen ihrer Herkunft eine Karriere vor der Kamera erwartet hätten, zählt für das Schauspieler-Ehepaar etwas anderes: dass ihre Töchter ihre Zukunft selbstbewusst gestalten.
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