Porträt Nach der Beziehung mit Dieter Bohlen: So wurde Verona Pooth zur TV-Ikone Veröffentlicht: Vor 26 Minuten von Anna Tiefenbacher Auf Joyn ansehen Schlechte Eigenschaften und verrückte Party-Momente: Verona Pooth ganz privat Videoclip • 06:09 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Verona Pooth, ehemals Feldbusch, wurde lange Zeit belächelt. Das hat sie geschickt genutzt, um ihre Marke aufzubauen. Ein Porträt über eine starke Persönlichkeit.

Familie Pooth: Treten Veronas Söhne in ihre Fußstapfen? Seit Jahrzehnten steht Verona Pooth selbst im Rampenlicht, aber inzwischen treten auch ihre Söhne immer wieder in die Öffentlichkeit. Diego, der Älteste, modelt und studiert in Berlin, war zuletzt bei "Let's Dance" zu sehen. In der Reality-Doku "Born Famous" wird er bald neben anderen Nepo-Kids zu sehen sein - man darf gespannt sein, was er über die Familie Pooth verraten wird.

Ab Donnerstag, 16. Juli 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn "Born Famous" im Livestream auf Joyn

Verona Pooths Beziehungen Verenas Privatleben war schon früh Teil der öffentlichen Erzählung. Besonders ihre kurze Ehe mit Dieter Bohlen sorgte 1996 für enorme Aufmerksamkeit. Die Hochzeit in Las Vegas, die schnelle Trennung und die anschließenden Schlagzeilen machten Verona Feldbusch über Nacht noch bekannter. Später fand sie an der Seite des Unternehmers Franjo Pooth eine deutlich beständigere Beziehung. Die beiden heirateten 2004 standesamtlich, 2005 folgte die kirchliche Hochzeit im Wiener Stephansdom. Gemeinsam haben sie zwei Söhne: San Diego, geboren 2003, und Rocco Ernesto, geboren 2011. Auch diese Ehe war nicht frei von öffentlichem Druck: Als Franjo geschäftlich in die Schlagzeilen geriet, stand auch Verona im Fokus. Dennoch hielt das Paar zusammen. Ein Umstand, der ihr öffentliches Bild veränderte: weg von der schillernden Einzelerscheinung, stärker hin zur Familienfrau.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Verona Pooth lebt jetzt in Dubai! Doch weshalb ist sie eigentlich ausgewandert? Videoclip Auf Joyn ansehen Die Pooths zwischen Dubai und Deutschland - warum Verona & Familie auswandern Verfügbar auf Joyn Videoclip • 03:38 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Die Marke Feldbusch Verona Pooth wurde 1968 als Verona Feldbusch in La Paz, Bolivien, geboren - aufgewachsen ist sie in Hamburg. Sie arbeitete zunächst als Model, war schon in den 1990er-Jahren sehr erfolgreich: Sie gewann Schönheitswettbewerbe, war als Sängerin Teil der Dance-Formation "Chocolate" und wurde einem breiten Publikum als TV-Gesicht bekannt. Der große Durchbruch gelang ihr in einer Medienwelt, die Frauen wie sie gern auf Äußerlichkeiten reduzierte. Verona Feldbusch aber machte daraus eine eigene Kunstform. Mit Shows wie "Peep!" und später "Veronas Welt" wurde sie zu einer der auffälligsten Figuren des deutschen Privatfernsehens. Ihre hohe Stimme, ihre Wortverdrehungen und ihre scheinbar naive Art wurden schnell zu ihren Markenzeichen. Kampagnen für Telefonauskunft, Spinat, Mode, Kosmetik und zahlreiche andere Produkte machten sie zur Werbeikone. Slogans wie "Da werden Sie geholfen" oder "Wann macht er denn endlich Blubb?" blieben im kollektiven Gedächtnis hängen. Verona machte sich nichts daraus, dass das Publikum sie unterschätzte. Aus der vermeintlich naiven TV-Figur wurde mit den Jahren eine Unternehmerin, Moderatorin und Buchautorin, die ihre eigene Marke sehr bewusst ausbaut. So hatte sie vor Kurzem das beliebte Reality-Format "Villa der Versuchung" moderiert.