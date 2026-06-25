Promi-Sohn mit Plan San Diego Pooth: Veronas Sohn macht längst sein eigenes Ding Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Anna Tiefenbacher Verona Pooth und ihr Sohn Diego beim Felix Burda Award 2024 in Berlin. Bild: IMAGO/APress

Manche Kinder von Prominenten wollen ihren Eltern um keinen Preis in die Öffentlichkeit folgen, andere nutzen die Bekanntheit geschickt als Sprungbrett für eigene Projekte. So auch San Diego Pooth, Sohn von Verona und Franjo.

Ab Donnerstag, 16. Juli 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn "Born Famous" im Livestream auf Joyn

Kindheit im Hause Pooth San Diego Pooth wurde am 10. September 2003 in Köln geboren und kam als San Diego Feldbusch zur Welt. Er ist der älteste Sohn der deutschen Moderatorin und Unternehmerin Verona Pooth und des Unternehmers Franjo Pooth. Erst nach der Hochzeit seiner Eltern im Jahr 2004 nahm er den Nachnamen seines Vaters an. Sein Bruder Rocco ist acht Jahre jünger. Trotz der großen öffentlichen Aufmerksamkeit betonten Verona und Franjo Pooth immer wieder, dass ihr Sohn möglichst normal aufwachsen sollte. In Interviews erklärte Verona mehrfach, sie lege großen Wert darauf, ihre Kinder trotz Medieninteresse bodenständig zu erziehen. Doch beide Söhne standen schon früh mit der berühmten Mutter vor der Kamera. "Ihr Image ist eher wie das einer voll lustigen Nudel. Privat ist sie viel, viel vernünftiger. Ich kann mich tausendprozentig auf sie verlassen", sagte der damals 14-jährige San Diego in der Reality-Serie "6 Mütter" über seine Mama. Als er 16 war, verriet er gegenüber "Bunte": "Meine Mutter hat ein Problem mit Fast Food. Jedes Red Bull oder jede Cola, die heimlich von mir ins Haus reingeschmuggelt werden, werden von ihr wie von einem fiesen Grenzsoldaten konfisziert und vernichtet." Klingt eigentlich nach einer guten, gesunden Kindheit …

Karriere: schon früh vor der Kamera San Diego besuchte ein Elite-Golf-Internat in den USA, machte dort seinen High-School-Abschluss und wollte anschließend als Profi-Golfer Karriere machen. Stattdessen entschied er sich dann aber für ein Studium an einer Berliner Privat-Uni im Bereich Digital Business. Nebenbei ist Diego als Model für Agenturen in Miami und Köln unter Vertrag, lief zum Beispiel für Philipp Plein auf der Mailänder Fashion Week. Er hat bereits zwei Unternehmen gegründet, eins sogar mit seinem Vater Franjo. Außerdem arbeitet Diego als Influencer und bewirbt unter anderem Food- und Skincare-Produkte.

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Diego Pooth gewinnt "Let's Dance" 2025 gewann Diego an der Seite von Ekaterina Leonova die 18. Staffel von "Let's Dance". Er erreichte im Schnitt 23 Jury-Punkte pro Tanz und erhielt mehrmals die Höchstwertung von 30 Punkten. Der Weg zum Sieg war hart: Nach eigenen Angaben trainierte Diego täglich bis zu 15 Stunden. Sein Knie hielt nur mithilfe ärztlicher Spritzen durch, zudem verlor er während der Show rund elf Kilo Körpergewicht. Aber die Disziplin hat sich ausgezahlt. San Diego hat sich nicht nur den Titel des Dancing Star geschnappt, er hat damit auch einen entscheidenden Schritt in Richtung Öffentlichkeit gemacht.

Das ist die Freundin von San Diego Pooth Seit einiger Zeit ist San Diego mit Louisa Büscher liiert, die beiden wohnen zusammen und haben eine Französische Bulldogge namens Daisy. Louisa ist ebenfalls Model, hatte sich sogar einmal bei "Germany's Next Topmodel" beworben. Allerdings stieg San Diegos Freundin Louisa freiwillig bei GNTM aus. Auf Diegos Zeit mit Ekaterina bei "Let's Dance" sei sie nie eifersüchtig gewesen, berichtet Louisa. Sie habe ihren Freund stattdessen motiviert und angefeuert. An ihrem gemeinsamen Alltag lassen die beiden ihre Fans regelmäßig in den sozialen Medien teilhaben.

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