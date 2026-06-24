Trotz Blind Audition
Deshalb ist Marc Terenzi nicht in der neuen "The Voice"-Staffel dabei
Veröffentlicht:von Jan Islinger
:newstime
"Kein guter Vater": Marc Terenzi bittet um Verzeihung
Videoclip • 01:11 Min • Ab 12
Promi-Alarm bei den Blind Auditions: Marc Terenzi war spontan bei "The Voice of Germany" zu Gast. Doch dann landet er überraschend nicht in der Show. Nun nennt der Sender den Grund dafür.
Ein bekanntes Gesicht bei "The Voice of Germany"
Was für eine Überraschung: Popsänger Marc Terenzi war bei den Blind Auditions der Musik-Show. Nun hat der Sender bekanntgegeben, dass er trotz seinen Auftritts nicht in der finalen Sendung landen wird. Auch wenn die Nachricht enttäuscht, ist die Begründung durchaus verständlich. Eine Sendersprecherin antwortete wie folgt:
"Marc Terenzi hat sich als Talent für die 16. Staffel von 'The Voice of Germany' beworben und wurde zu einer Blind Audition eingeladen. Dort hat sich herausgestellt, dass die Teilnahme eines Stars wie Marc nicht zum TVOG-Markenkern passt und nicht fair für die anderen Teilnehmer wäre. Deshalb endet die Teilnahme nach gemeinsamer Absprache für ihn bei TVOG mit der Blind Audition. Sein Auftritt wird nicht Teil einer Sendung im Herbst sein. Wir wünschen Marc Terenzi für seine weitere musikalische Karriere nur das Beste."
Welche Coaches kämpfen um den Sieg?
Trotzdem freuen wir uns auf eine Knaller-Staffel "The Voice of Germany" im Herbst. Die Plätze auf den berühmten roten Stühlen von "The Voice of Germany" bleiben unverändert. Zum zweiten Mal in Folge buzzert diese eingespielte Coach-Truppe auf ProSieben und in SAT.1 gemeinsam gegeneinander um die besten Stimmen Deutschlands:
Bevor die neue Staffel startet, kannst du auf Joyn noch mal die Coaches in ihren früheren Staffeln in Action ansehen.
The Voice of Germany
The Voice of Germany
Sie buzzern zum ersten Mal gegeneinander um die besten Stimmen Deutschlands! Die "The Voice of Germany"-Coaches Shirin David, Rea Garvey, Nico Santos und Smudo & Michi Beck suchen jetzt die stärksten Gesangstalente des Landes. Welcher Coach stellt 2025 die Gewinnerin oder den Gewinner von "The Voice of Germany"?
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