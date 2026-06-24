Deshalb ist Marc Terenzi nicht in der neuen "The Voice"-Staffel dabei

Promi-Alarm bei den Blind Auditions: Marc Terenzi war spontan bei "The Voice of Germany" zu Gast. Doch dann landet er überraschend nicht in der Show. Nun nennt der Sender den Grund dafür.

Ein bekanntes Gesicht bei "The Voice of Germany"

Was für eine Überraschung: Popsänger Marc Terenzi war bei den Blind Auditions der Musik-Show. Nun hat der Sender bekanntgegeben, dass er trotz seinen Auftritts nicht in der finalen Sendung landen wird. Auch wenn die Nachricht enttäuscht, ist die Begründung durchaus verständlich. Eine Sendersprecherin antwortete wie folgt:

"Marc Terenzi hat sich als Talent für die 16. Staffel von 'The Voice of Germany' beworben und wurde zu einer Blind Audition eingeladen. Dort hat sich herausgestellt, dass die Teilnahme eines Stars wie Marc nicht zum TVOG-Markenkern passt und nicht fair für die anderen Teilnehmer wäre. Deshalb endet die Teilnahme nach gemeinsamer Absprache für ihn bei TVOG mit der Blind Audition. Sein Auftritt wird nicht Teil einer Sendung im Herbst sein. Wir wünschen Marc Terenzi für seine weitere musikalische Karriere nur das Beste."