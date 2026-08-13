Ibiza lässt sie hinter sich "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Alina Merkau ist zurück in Berlin: "Unsere Heimat" Veröffentlicht: Vor 21 Minuten von C3 Newsroom :newstime So sah Alina Merkau früher aus Videoclip • 01:03 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Ein Jahr lang lebte Alina Merkau mit ihrer Familie auf Ibiza. Jetzt endet das Abenteuer für die "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin - und ausgerechnet die Rückkehr nach Berlin macht ihr klar, wo sie sich wirklich zu Hause fühlt.

Ein Jahr Sonne, Meer und Familienleben auf Ibiza - jetzt heißt es für Alina Merkau Abschied nehmen. Die "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin kehrt mit ihrer Familie nach Berlin zurück. In ihrem Podcast "Out of Office" spricht sie mit ihrem Mann Rael Hoffmann darüber, warum sich dieser Schritt überraschend gut anfühlt. Denn bevor die Familie Ibiza endgültig verlässt, verbringt sie bereits zwei Wochen in Berlin. Und die werden für Merkau zu einer Art Testlauf für das alte Leben.

Alina Merkau fühlt sich in Berlin sofort wieder wohl Einen Vorgeschmack auf das alte und zugleich neue Leben gab es bereits vor der endgültigen Rückkehr. Die zwei Wochen in Berlin waren ein vielversprechender Vorgeschmack:

Wir hatten zwei bombastische Berlin-Wochen. Es war richtig schön, in Berlin anzukommen. Alina Merkau

Freund:innen und Familie wiederzusehen, zu arbeiten und einen geregelten Alltag zu haben, hat sich überraschend gut angefühlt. Eine wichtige Erkenntnis für Merkau. Gerade zu Beginn des Auslandsjahres hatte sie Berlin kaum vermisst und zeitweise sogar mit dem Gedanken gespielt, überhaupt nicht zurückzukehren. In den letzten Monaten auf Ibiza änderte sich das zunehmend. Der Aufenthalt in der Hauptstadt bestätigte schließlich ihr Gefühl:

Das ist halt unsere Heimat. Alina Merkau

Besonders die Kinder genießen die Rückkehr Auch bei den Kindern beobachtet Merkau, wie viel ihnen die vertraute Umgebung bedeutet. Als sie die Berliner Wohnung nach einem Jahr wieder betreten, wird erst einmal alles inspiziert.

Die sind in Berlin reingekommen und haben erstmal alles berührt. Das war total süß! Alina Merkau

Besonders ihre eigenen Zimmer nehmen die Kinder sofort wieder in Beschlag. Sie ziehen sich zurück, entdecken alte Spielsachen neu und genießen ihre vertraute Umgebung. Für die Moderatorin zeigt sich darin ein entscheidender Unterschied zum Leben auf Ibiza. Zwar hatte sich die Familie auch dort ein schönes Umfeld geschaffen, doch das Haus auf der Insel war von Anfang an nur auf Zeit gedacht. "Es war ja nie unser Zuhause", sagt Merkau rückblickend.

Noch einmal vier Wochen auf Ibiza Nach den zwei Wochen in Berlin geht es für die Familie wie geplant noch einmal für vier Wochen zurück auf die Insel. Doch diesmal ist das Gefühl ein anderes. Plötzlich treffen Alltag, Urlaub und Abschied aufeinander. Die Familie möchte Freund:innen sehen, besondere Orte noch einmal besuchen und gleichzeitig arbeiten und die Ferien genießen. Merkau empfand diese Übergangsphase deshalb als etwas unruhig. Nach und nach gelingt es der Familie jedoch, loszulassen und die verbleibende Zeit auf Ibiza noch einmal bewusst zu genießen.

Im Clip: Alina gibt Einblicke über ihre Anfangszeit auf Ibiza Ganze Folge Off Air - ganz privat Off Air - ganz privat: Mit Alina Merkau Verfügbar auf Joyn Folge vom 24.10.2025 • 30 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Ibiza war für Alina Merkau ein "traumhaftes" Jahr Bereut hat Merkau das Experiment keineswegs. Ganz im Gegenteil: Sie spricht von einem "traumhaften Leben und Jahr" auf Ibiza. Gleichzeitig hat die Erfahrung der Familie gezeigt, dass die Insel für sie kein dauerhafter Lebensmittelpunkt sein soll. Dass das Abenteuer von Anfang an auf ein Jahr begrenzt war, empfindet sie rückblickend als genau richtig. So wusste die Familie auch in schwierigen Phasen, dass die Zeit auf Ibiza begrenzt ist. Die Insel verschwindet mit dem Umzug nicht aus ihrem Leben. Merkau möchte zurückkehren, Freund:innen besuchen und die vertrauten Orte künftig wieder als Urlauberin erleben.

Ibiza wäre jetzt für uns nicht der Ort, um für immer mit Familie und Co. zu wohnen. Alina Merkau

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