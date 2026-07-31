Musik als Therapie
"Born Famous"-Star Summer Terenzi spricht über ersten Liebeskummer: Darum trennte sie sich von ihrem Freund
Aktualisiert:von Anna Tiefenbacher
Born Famous - Fluch oder Segen?
Summer Terenzi: "Meine Mom ist mein Vorbild"
Videoclip • 11:21 Min • Ab 12
"Born Famous" begleitet Promi-Kids auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Dabei geben die berühmten Kinder teilweise sehr tiefe Einblicke in ihr Seelenleben. So erzählt Summer Terenzi unter anderem von ihrem ersten Liebeskummer.
Hier kommst du zur ersten Folge von "Born Famous"
Summer Terenzi: Erste große Liebe und Herzschmerz
2024 präsentierte Summer stolz ihren Freund auf Instagram. "Ich liebe dich mehr als das Leben", schrieb sie in einer Insta-Story. Zwei Jahre hielt die erste große Liebe der Sängerin. In der ersten Folge "Born Famous" ist unter anderem zu sehen, wie Summers Freund sie vor einem großen Auftritt bei der gemeinsamen Tour mit ihrer Mutter überrascht. Bei dem Umzug in ihre erste eigene Wohnung, einem großen Meilenstein, war er nicht dabei - Summer ist die Enttäuschung anzusehen.
2025 verkündete Summer die Trennung in einem Video. Es zeigt sie im Hoodie am Klavier, während sie singt: "Ich wusste, dass du nicht der Richtige für mich warst, als du mich im Park zurückgelassen hast, mich im Dunkeln weinend zurückgelassen hast, du hast mir wirklich das Herz gebrochen." Unter dem Video schreibt sie: "Ich habe mich von meiner ersten Liebe getrennt, wusste nicht, dass es so schwer werden würde."
Nach ihrem Umzug nach Berlin hätten sie und ihr Freund es noch einmal miteinander versucht, berichtet Summer in der dritten Folge von "Born Famous". Sie habe dann aber gemerkt, dass es nicht das war, was sie wollte. "Meinen Exfreund zu verlassen, war natürlich nicht einfach. Wir hatten auch so tolle Momente zusammen. Ich habe aber das Gefühl, dass wir komplett andere Menschen sind. Ich will mich auf Sachen fokussieren, die mir richtig wichtig sind. Er war nicht die Person für mich. Es ist wichtig, sich das Leben so einzurichten, dass es gut ist für einen, auch wenn es schwer ist. Ich will nicht irgendwann zurückgucken und mir wünschen, dass ich früher Schluss gemacht hätte."
Mein Kopf ist stärker als mein Herz. Ich weiß, was gut für mich ist, und was nicht passt.
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Folge 3 von "Born Famous" läuft am 30. Juli um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn
"Musik ist für mich wie Therapie"
Ihren ersten Herzschmerz aber auch viele andere Themen, die sie beschäftigen, verarbeitet Summer in ihren Songs, die sie selbst schreibt. "Wenn ich Musik mache, fühle ich mich verstanden", sagt sie. Wenn sie besonders verletzlich sei, würde ihr die Musik helfen, sei wie Therapie. Musik würde ihr die Möglichkeit geben, sich auszudrücken: "Hier gibt es kein richtig oder falsch."
Summer Terenzi arbeitet schon seit einiger Zeit an ihrer eigenen Karriere als Musikerin - und hat dabei ein klares Ziel. "Die Menschen können mich wirklich kennenlernen", verspricht Summer. Und sie hält ihr Versprechen. "Born Famous" begleitet mehrere Monate lang die Promi-Kinder Summer Terenzi, Gloria-Sophie Burkhandt, Josefine Scholl und Diego Pooth auf ihrem Weg, ihre eigene Identität zu finden - abseits der berühmten Namen ihrer Eltern.
Auch Mama Sarah lässt der erste Liebeskummer ihrer Tochter nicht kalt. Die Trennung sei für die ganze Familie sehr traurig gewesen. "Es ist eine der größten Gaben, die Summer jetzt hat: Das, was ihr weh tut, was sie traurig macht, was ihr Sorgen macht, in Musik zu verwandeln."
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