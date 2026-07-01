Knapp am Finale vorbei "Das große Backen - Die Profis" 2026: Diese Kandidatin musste in Folge 5 gehen Veröffentlicht: Vor 57 Minuten von Rebecca Arlt Das große Backen - Die Profis Auf Finalkurs durchs All: Wer ist raus in Folge 5? Videoclip • 03:02 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Es ist Halbfinale! Heute geht es ab ins Weltall "Das große Backen - Die Profis": Die Kandidat:innen müssen "galaktische" Torten kreieren. Doch wer hebt punktemäßig ab und wer muss kurz vorm Finale die Show verlassen?

7 Staffeln Das große Backen - Die Profis Das große Backen - Die Profis Eine neue Staffel von "Das große Backen - Die Profis" startet und acht Konditor:innen treten gegeneinander an. Ihr Ziel ist klar: der goldene Cupcake und ein Preisgeld von 10.000 Euro. Doch bevor jemand vom Titel träumen darf, müssen die Kandidat:innen ihr Können in zahlreichen kreativen und technisch anspruchsvollen Aufgaben unter Beweis stellen. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Folge verpasst? Hier auf Joyn kostenlos streamen Ganze Folge Das große Backen - Die Profis Ein Halbfinale mit Petit Fours und Planeten Verfügbar auf Joyn Folge vom 01.07.2026 • 117 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Erste Aufgabe: Petit Fours für Peggy Porschen Im Halbfinale stellt die überraschende Gastjurorin Peggy Porschen, die international bekannte Torten-Queen, den vier verbliebenen Kandidat:innen die erste Aufgabe - und die hat es gleich in sich: Sie müssen zwei Sorten Petit Fours á 20 Stück herstellen: Einmal mit floralem Aroma, einmal mit Zitrusfrucht im Zentrum. Eine Sorte soll dabei glasiert sein, eine nicht. Und, wie nicht anders zu erwarten war, sollten natürlich alle 40 Stück in Perfektion geschnitten sein und vollkommen gleichmäßig aussehen. Doch ein höflicher Gast kommt nicht ohne Geschenk: Peggy Porschen verspricht, die besten Petit Fours in ihrem Geschäft zum Verkauf anzubieten! in dieser Aufgaben konnten Péter und Anna leider am wenigsten überzeugen. Die meisten Punkte (22) erhielt Sven, gefolgt von Lina.

Zweite Aufgabe ist völlig losgelöst von der Erde Für die zweite Aufgabe ging es in ferne Welten: In acht Stunden sollten eindrucksvolle, kreative Schaustücke zum Thema "Unbekannte Galaxien" entstehen. Dabei ging es der Jury darum, dass die unendlichen Weiten des Weltalls eingefangen werden. Alles war möglich: Planetensystem, Alien, Mondrakete oder Astronauten. Passend zum Schaustück musste es natürlich auch wieder einen essbaren Anteil geben, mit Mirror Glaze in mindestens 2 Farben dekoriert. Ob in Form einer Torte oder sechs identischen Törtchen, blieb den Back-Profis selbst überlassen. Hier konnten Sven und Péter vor Lina und Anna am meisten Punkte einsammeln. In der Gesamtrechnung wird nun deutlich, welche beiden Bäcker:innen zittern müssen.

Was gibt's Neues auf Joyn? Hier erfährst du alles auf einen Blick Blitzschnell informiert! Gerade frisch auf Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X und unserer "Behind The Screens"-Seite geteilt - schon in deinem Feed. Das ist unser Joyn-Profil auf Google. Folge unserem Google-Profil und verpasse keine News!

Neuer Bäcker der Woche: Sven bekommt die rote Schürze Wer sowohl in der ersten, als auch in der zweiten Aufgabe jeweils die meisten Punkte erhält, wird folgerichtig Bäcker oder Bäckerin der Woche. Im Halbfinale konnte Sven die Jury am meisten überzeugen und holt sich mit 45,5 Punkten die rote Schürze von Lina ab, die allerdings mit 42,5 ihrem Back-Kollegen dicht auf den Fersen ist.

Kampfeswille, der beeindruckt: Anna bekommt ein letztes Lob von der Jury Hatte sie in Folge 4 das Ruder gerade noch einmal rumreißen und sich das Weiterkommen bei "Das große Backen - Die Profis" sichern können, war für Anna im Halbfinale nun leider Schluss. Mit 37 Punkten bildete sie das Schlusslicht vorm Finale und musste die Backstube kurz vorm Finale verlassen. Die Jury hatte dennoch viel Lob für die sympathische Konditorin aus Walldorf. Betty zeigte sich sogar "sehr beeindruckt" von Annas "Kampfeswillen", mit dem sie sich immer wieder selbst hatte retten können. Nur in dieser Folge nicht. Anna trug es mit Fassung - und ein paar Tränchen - und nimmt auf jeden Fall aus der Show mit, dass sie niemals aufgeben darf.

Diese Profi-Bäcker:innen sind im Finale 2026 Hier die Finalist:innen für "Das große Backen - Die Profis" im Überblick": Sven

Lina

Péter

Schmuckstücke fürs Finale Fürs Finale in Folge 6 kündigt Enie an, dass sich die Zuschauer ein Schmuckstück des SAT.1-Fernsehens freuen dürfen. Was die Moderatorin damit wohl meint? Das siehst du am 8. Juli, um 20:15 Uhr in SAT.1 oder im Livestream auf Joyn.

Bald verfügbar Mittwoch, 08.07. 20:15 Uhr • Das große Backen - Die Profis Final-Gebäcke im Schaufenster Verfügbar auf Joyn 165 Min • Ab 12 Erinnerung Link kopieren Teilen