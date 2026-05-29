Auf der Jagd nach der roten Schürze "Das große Backen - Die Profis" 2026: Wer ist raus in Folge 1? Vera geht "erhobenen Hauptes" Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Rebecca Arlt Das große Backen - Die Profis Wer ist raus in Folge 1? Videoclip • 03:24 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Endlich geht es wieder los: In der neuen Staffel von "Das große Backen - Die Profis" treten acht Konditor:innen gegeneinander an. Ihr Ziel ist wie gewohnt: der goldene Cupcake und ein Preisgeld von 10.000 Euro.

Wie in den vergangenen sechs Staffeln müssen auch 2026 die professionellen Konditor:innen in unterschiedlichen Challenges ihr Können zeigen. Dafür erhalten sie von der professionellen Jury, bestehend aus Bettina Schliephake-Burchardt, Christian Hümbs sowie Günther Koerffer, Punkte. Wer die wenigsten erzielt, muss am Ende gehen.

Folge verpasst? Hier auf Joyn kostenlos streamen Ganze Folge Das große Backen - Die Profis Die Profis zeigen ihre Handschrift in Geschmack, Technik und Kreativität Verfügbar auf Joyn Folge vom 27.05.2026 • 123 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Erste Aufgabe: "Mein Markenzeichen" Zum Auftakt bekommen die Profis die Aufgabe mit dem Titel "Mein Markenzeichen" die Aufgabe, 20 identische Törtchen zu kreieren. Dabei haben sie die Wahl, ob sie Signature-Törtchen erstellen, die ihre persönliche Handschrift widerspiegeln oder sich an eine neue Kreation wagen. Die Herausforderung besteht darin, Geschmack, Technik und Kreativität zu einem stimmigen Gesamtbild unter Zeitdruck zu vereinen.

Das ist tatsächlich eine Premiere! Bettina Schliephake-Burchardt

Noch nie passiert: Malheur bei Konditor eine absolute Show-Premiere Bereits bei der allerersten Aufgabe in der Auftaktfolge der neuen Staffel passiert Konditor Michael ein Missgeschick, dass es in der Geschichte der SAT.1-Show noch nie gab. Ob es ihn am Ende die entscheidenden Punkte kostet und er gehen muss? Das zeigt sich erst nach der dritten Aufgabe.

Schock in Folge 1: Die Speed-Challenge Anschließend wird ihre spontane Fertigkeit auf die Probe gestellt. In einer Speed-Challenge müssen die Kandidat:innen innerhalb von 30 Minuten einen filigranen Tortenaufleger aus Marzipan kunstvoll verzieren und damit klassisches Konditorhandwerk unter Zeitdruck demonstrieren. Nicht verwunderlich, dass besonders der Zeitfaktor die Profis ins Schwitzen bringt. Einigen gelingen raffiniert verzierte Tortendeckel mit sauber gearbeiteter Schrift, anderen fehlen am Ende doch wertvolle Minuten, um die Jury zu überzeugen. Hier schafft Lina mit ihrem Aufleger zum "Wilden Treiben" den Zwischen-Sieg und erhält fünf Zusatzpunkte.

Zweite Aufgabe: "Handwerkskunst" Den Abschluss der ersten Folge von "Das große Backen - Die Profis" bildet die Aufgabe "Handwerkskunst". Hier sollen die Kandidat:innen ein großes Schaustück mit einer Tortenkreation erschaffen. Besondere Bedingung: Die Torte soll für mindestens 20 Personen reichen und in ein kunstvolles Gesamtwerk integriert werden, bei dem am Ende sowohl die Gestaltung des Schaustücks als auch der Geschmack der eigentlichen Torte überzeugen müssen.

Wer ist Bäcker:in der Woche? Die meisten Punkte für ihre Torte bekommt Anna aus Walldorf. Sie wird damit Bäcker:in der Woche und erhält die erste rote Schürze dieser Staffel. Sie konnte in allen drei Challenges die Jury für sich gewinnen. Zwar entscheidet Lina die Speed-Challenge für sich, doch der Tagessieg bleibt ihr trotz der Zusatzpunkte verwehrt.

Wer erhält die wenigsten Punkte? Für Vera reicht es am Ende nicht Da sie weder in der ersten Challenge, noch bei den weiteren Aufgaben die meisten Jury-Punkte sammeln konnte, ist für Vera schon in der ersten Folge die Reise zum goldenen Cupcake vorbei. Doch Bettina Schliephake-Burchard versichert ihr am Ende noch einmal, dass sie "erhobenen Hauptes" gehen kann, da sie sicher seien, dass die Konditorin aus Haimhausen noch nicht ihr volles Können zeigen konnte.

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Wer sich in der nächsten Woche mit handwerklicher Perfektion glänzt, mit kreativen Ideen überrascht und der Siegprämie von 10.000 Euro einen Schritt näherkommt, siehst du kommenden Mittwoch, um 20:15 Uhr in SAT.1 oder auf Joyn.