Staffel 7 im TV und im Stream "Das große Backen - Die Profis" 2026: Die Sendezeiten und Sendetermine im Überblick Veröffentlicht: Vor 36 Minuten von Rebecca Arlt Auf Joyn ansehen Neue Profis, neue Gebäcke und neue Gäste ab dem 27. Mai Videoclip • 30 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Die Konditormeister und -meisterinnen sowie Patissiers und Patissièren bei "Das große Backen - Die Profis" stehen bereit, um aus Teigen, Cremes und Schokolade echte Kunstwerke zu kreieren. Alle Infos über den Start, Sendetermine und Sendezeiten der 7. Staffel findest du hier.

Start von "Das große Backen - Die Profis" 2026 Acht Profi-Konditor:innen zeigen in diesem Jahr in der 7. Staffel von "Das große Promibacken – Die Profis", was in ihnen steckt. Ab Mittwoch, 27. Mai 2026, um 20:15 Uhr binden sich in SAT.1 die Profiteams die Backschürzen um die Hüfte.

TV-Ausstrahlung: Sendetermine und Sendezeiten Jetzt läuft dir bereits das Wasser im Mund zusammen und du bist voll auf den süßen Geschmack gekommen? Dann freu dich auf die neue Staffel mit insgesamt sechs Folgen von Deutschlands größter Back-Show. Alle Sendetermine und Sendezeiten hier im Überblick: Folge 1: Mittwoch, 27. Mai 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 2: Mittwoch, 3. Juni 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 3: Mittwoch, 10. Juni 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 4: Mittwoch, 17. Juni 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 5: Mittwoch, 24. Juni 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 4: Mittwoch, 1. Juli 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn Alternativ kannst du alle ganzen Folgen auch auf Joyn streamen - entweder live oder wann immer du möchtest.

So funktioniert die Show In der SAT.1-Backstube stellen sich wieder acht Spitzen-Konditor:innen verschiedenen Back- und Dessert-Challenges auf Meisterniveau. Sie müssen in jeder Folge Gebäck-Herausforderungen meistern. Gelingt es den Profis, die strenge Jury, bestehend aus Bettina Schliephake-Burchardt, Spitzenpatissier Christian Hümbs und dem ehemaligen Hofkonditor des schwedischen Königshauses, Günther Koerffer, und Moderatorin Enie van de Meiklokjes mit perfekten Schaustücken zu überzeugen? Wer gewinnt am Ende im großen Finale den Goldenen Cupcake und die 10.000 Euro?