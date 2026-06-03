Strenger Krümel-Experte vergibt Extra-Punkte
"Das große Backen - Die Profis" 2026: Wer ist raus in Folge 2? Alireza muss gehen
Veröffentlicht:von Rebecca Arlt
Das große Backen - Die Profis
Wer ist raus in Folge 2?
Videoclip • 02:48 Min • Ab 6
Endlich dürfen die Back-Profis wieder ran - Staffel sieben ist am 27. Mai gestartet. Und gleich in Folge 2 von "Das große Backen - Die Profis" vergibt ein sehr besonderer Gast-Star und Krümelexperte extra Punkte. Wer diese erhält und wer leider am Ende gehen muss ...
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Zum Staffelstart setzten die Backprofis die Messlatte schon sehr hoch an, was das handwerkliche Können in der Backkunst betrifft. Leider entschied in Folge 1 ein kleiner Fehler darüber, dass am Ende die erste der insgesamt acht Kandidat:innen die "Das große Backen - Die Profis" schon wieder verlassen musste.
Doch in Folge 2 geht es gleich wieder frisch ans Werk - und das sogar mit moralischer Unterstützung durch einen Helden der Kindheit: Das Krümelmonster besucht die Profis an den Öfen im Studio und natürlich auch Moderatorin Enie van de Meiklokjes sowie die Juror:innen Bettina Schliephake-Burchardt, Christian Hümbs und Günther Koerffer .
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Zum Start in Folge 2: Überraschungsaufgabe "All-In" für die Profis
Folge 2 von "Das große Backen - Die Profis" startet gleich mit einem kleinen Schock für die erfahrenen Backexpert:innen. Die Aufgabe unter dem Motto "All-In": Sechs identische Kleingebäcke oder eine Torte mit den vorgegebenen Aromen kreiieren. Doch die Zutaten sind nicht einfach nur Eier, Schmalz, Zucker oder Salz - vor ihnen liegen so ungewöhnliche Backzutaten, wie Safran, Zitronengras, Mandarinen und Mandarinenpüree. Alle Zutaten müssen verwendet werden.
Alle sieben verbliebenen Kandidat:innen machen sich gleich an die Planung, was sie daraus backen können - wie eine Art "Aromen-Puzzle".
Ist so ein bißchen wie 'Jugend forscht' hier: Man guckt, was man noch einbauen kann.
Am Ende bekommt Pèter die meisten Punkte für seine Törtchen. Bei ihm hat die Jury alle Aromen rausgeschmeckt. Knapp dahinter landet Michael. Die wenigsten Punkte sammelt Alireza ein.
Hoher Besuch aus der "Sesamstraße" und Schock vor der Punktevergabe
Die zweite Aufgabe: Motivtorte und Schaustück zum Thema "Sesamstraße". Jede:r Bäcker:in durfte sich dabei für eine Figur entscheiden. Als zusätzliche Motivation winken drei Zusatzpunkte vom Star-Gast der Folge: dem Krümelmonster. Diese bekommt Sven für seine Kreation. Bei der Punktevergabe durch die Jury schneidet ebenfalls Sven am besten ab (25 Punkte). Er darf sich auch über die rote Schürze freuen. Auf ihn folgt Lina (23,5). Die wenigsten Punkte erhält auch in dieser Runde Alireza (16,5). Er hatte kurz nach Ende der Bearbeitungszeit von insgesamt acht Stunden noch einen riesigen Schreck zu verkraften: Sein Schaustück ist einfach umgefallen und dabei kaputtgegangen. Er bekommt die Chance, noch einmal nachzuarbeiten.
Pechvogel der Folge muss gehen: Alireza verabschiedet sich
Da er leider - auch aufgrund seines Gebäck-Malheurs - die wenigsten Punkte sammelt, muss sich Alireza am Ende verabschieden. Er trägt es mit Fassung und lächelt sogar, als sich alle von ihm verabschieden.
In Folge 3 kündigt Enie an, dass es schneien soll. Was es damit auf sich hat, siehst du kommende Woche.
"Das große Backen - Die Profis": Folge 3 am 10. Juni 2026
Folge 3
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