Wer bekommt die erste rote Schürze? "Das große Backen - Die Profis" 2026: Wer ist raus in Folge 1? Vera kann erhobenen Hauptes gehen Veröffentlicht: Vor 4 Stunden von Rebecca Arlt Das große Backen - Die Profis Wer ist raus in Folge 1? Videoclip • 03:24 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Endlich geht es wieder los: In der neuen Staffel von "Das große Backen - Die Profis" treten acht Konditor:innen gegeneinander an. Ihr Ziel ist wie gewohnt: der goldene Cupcake und ein Preisgeld von 10.000 Euro.

Wie auch in den vergangenen sechs Staffeln müssen auch 2026 die professionellen Konditor:innen in unterschiedlichen Challenges ihr Können zeigen. Dafür bekommen sie von der professionellen Jury, bestehend aus Bettina Schliephake-Burchardt, Christian Hümbs sowie Günther Koerffer, Punkte. Wer die wenigsten Punkte erzielt, muss am Ende gehen.

Folge verpasst? Hier auf Joyn kostenlos streamen Ganze Folge Das große Backen - Die Profis Die Profis zeigen ihre Handschrift in Geschmack, Technik und Kreativität Verfügbar auf Joyn Folge vom 27.05.2026 • 123 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Erste Aufgabe: "Mein Markenzeichen" Zum Auftakt bekommen die Profis die Aufgabe mit dem Titel "Mein Markenzeichen" die Aufgabe, 20 identische Törtchen zu kreieren. Dabei haben sie die Wahl, ob sie Signature-Törtchen erstellen, die ihre persönliche Handschrift widerspiegeln oder sich aber an eine neue Kreation wagen. Die Haupt-Schwierigkeit: Geschmack, Technik und Kreativität zu einem stimmigen Gesamtbild unter Zeitdruck zu vereinen.

Das ist tatsächlich eine Premiere! Bettina Schliephake-Burchardt

Noch nie passiert: Malheur bei Konditor eine absolute Premiere Bereits bei der allerersten Aufgabe in der ersten Folge der neuen Staffel passiert Konditor Michael ein Mißgeschick, dass es in der Geschichte der SAT.1-Show noch nie gab. Ob es ihm am Ende die entscheidenden Punkte kostet und er gehen muss? Das zeigt sich erst nach der dritten Aufgabe.

Die Speed-Challenge Anschließend wird ihre spontane Fertigkeit auf die Probe gestellt. In einer Speed-Challenge müssen die Kandidat:innen innerhalb von 30 Minuten einen filigranen Tortenaufleger aus Marzipan kunstvoll verzieren und damit klassisches Konditorhandwerk unter Zeitdruck zeigen. Nicht verwunderlich, dass besonders der Zeitfaktor die Profis ins Schwitzen bringt. Einigen gelingen raffiniert verzierte Tortendeckel mit sauber gearbeiteter Schrift, einigen fehlen am Ende doch wertvolle Minuten, um die Jury zu überzeugen. Hier schafft Lina mit ihrem Aufleger zum "Wilden Treiben" den Zwischen-Sieg und sie erhält fünf Zusatzpunkte.

Zweite Aufgabe: "Handwerkskunst" Den Abschluss der ersten Folge von "Das große Backen - Die Profis" bildet die Aufgabe "Handwerkskunst". Hier sollen die Kandidat:innen ein großes Schaustück mit einer Tortenkreation erschaffen. Besondere Bedingung: Die Torte soll für mindestens 20 Personen reichen und in ein kunstvolles Gesamtwerk integriert werden, bei dem am Ende sowohl die Gestaltung des Schaustücks als auch der Geschmack der eigentlichen Torte überzeugen müssen.

Wer ist Bäcker:in der Woche? Die meisten Punkte für ihre Torte bekommt Anna aus Walldorf. Sie wird damit Bäcker:in der Woche und erhält die erste rote Schürze dieser Staffel. Sie konnte Anna in allen drei Challenges die Jury für sich gewinnen. Zwar konnte Lina in der Speed-Challenge gewinnen, doch am Ende reichen die Zusatzpunkte leider nicht für den Tagessieg.

Wer erhält die meisten Punkte? Für Vera reicht es am Ende nicht Da sie weder in der ersten Challenge, noch bei den weiteren Aufgaben die meisten Jury-Punkte sammeln konnte, ist für Vera schon in der ersten Folge die Reise zum goldenen Cupcake vorbei. Doch Bettina Schliephake-Burchard versichert ihr am Ende noch einmal, dass "erhobenen Hauptes" gehen kann, da sie sicher sind, dass die Konditorin aus Haimhausen noch nicht ihr volles Können zeigen konnte. Wer sich in der nächsten Woche mit handwerklicher Perfektion hervortun und wer mit kreativen Ideen überrascht und der Siegprämie von 10.000 Euro einen Schritt näherkommt, siehst du kommenden Mittwoch.