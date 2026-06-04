Kekse, Kekse, Kekse …!
"Das große Backen - Die Profis": Krümelmonster besucht Backstube
Aktualisiert:von Rebecca Arlt
In Folge 2 von "Das große Backen - Die Profis" haben Moderatorin Enie und die Juror:innen hohen Besuch von einem sehr bekannten Keks-Experten bekommen. Was er mit den Profibäcker:innen vorhatte ...
Die Profis stehen mittwochs wieder am Ofen
Fast jedes Kind kennt die "Sesamstraße". Die berühmte Fernsehshow zieht Jung und Alt noch immer in ihren Bann. Eine der berühmtesten Figuren: das Krümelmonster. Dieser Star hat nun beschlossen, auch in der Backstube von "Das große Backen - Die Profis" nach Essbarem zu suchen.
Krümelmonster als "beste Unterstützung und krasseste Ablenkung"
Natürlich taucht das Krümelmonster nicht mit leeren Händen auf, sondern stilecht mit einem riesigen Teller voller Kekse. Moderatorin Enie van de Meiklokjes und die Juroren Bettina Schliephake-Burchardt, Christian Hümbs und Günther Koerffer freuen sich sehr über diesen Stargast aus der wohl berühmtesten Straße der Welt.
Auf Instagram war bereits vorab eine Vorschau auf die Folge sehen:
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Die Vorschau zeigt, dass die Profi-Bäcker:innen in einer Aufgabe ihre Kreationen den Figuren der "Sesamstraße" nachempfinden sollen. Doch offenbar sind die Kandidat:innen gleichzeitig begeistert und gestresst. Sven kündigt an: "Es fällt sehr schwer, sich zu konzentrieren". Pèter findet es "sowas von cool".
Aus den Kommentaren unter dem geposteten Video wird deutlich, wie sehr diese Kooperation herbeigesehnt wurde. Einer der Kandidaten, Michael, der Konditormeister aus dem österreichischen Kufstein, meldet sich mit seinem Kanal (@lapatisserie.blog) ebenfalls zu Wort:
Krümel war die beste Unterstützung und krasseste Ablenkung, die wir uns jemals hätten vorstellen können.
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