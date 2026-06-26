Erst rote Schürze, dann rote Laterne "Das große Backen - Die Profis" 2026: Wer ist raus in Folge 4? Michael muss die show verlassen Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Rebecca Arlt Das große Backen - Die Profis Wer ist raus in Folge 4? Videoclip • 03:10 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Kurz vorm Halbfinale wird es nochmal magisch bei "Das große Backen - Die Profis": Die Kandidat:innen müssen zauberhafte Torten kreieren. Doch bei wem fehlt es am Ende an dem gewissen "Hokus-Pokus" und wer muss nach Folge 4 die Show verlassen?

7 Staffeln Das große Backen - Die Profis Das große Backen - Die Profis Eine neue Staffel von "Das große Backen - Die Profis" startet und acht Konditor:innen treten gegeneinander an. Ihr Ziel ist klar: der goldene Cupcake und ein Preisgeld von 10.000 Euro. Doch bevor jemand vom Titel träumen darf, müssen die Kandidat:innen ihr Können in zahlreichen kreativen und technisch anspruchsvollen Aufgaben unter Beweis stellen. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Folge verpasst? Hier auf Joyn kostenlos streamen Ganze Folge Das große Backen - Die Profis Familien-/Freundschaftsbesuch und süßer Hokus Pokus Verfügbar auf Joyn Folge vom 24.06.2026 • 117 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Finger weg! Die Profis müssen ihre Liebsten anleiten Können unsere Profis auch Anleiten? Diese Frage stellen sich Enie und die Juror:innen gleich zu Anfang von Folge 4. Die Aufgabe für die Profi-Bäcker:innen: 20 elegante, identische Eclairs herstellen. Als besondere Überraschung kommen persönliche Bezugspersonen, die sonst nichts mit Backen zu tun haben, als Helfer:innen in die Backstube. Die verbliebenen fünf Kandidat:innen bei "Das große Backen - Die Profis" müssen nun ihren Liebsten genau sagen, was sie machen soll. Als besondere Schwierigkeit kam außerdem hinzu: In der letzten halben Stunde durften nur noch Helfer am Gebäck arbeiten! Das fiel besonders Lina schwer, die kaum hinschauen konnte, als nur noch ihre Schwester die letzten Schliffe an den Eclairs vornehmen durfte. Doch Linas Schwester bleibt ganz gelassen:

Chill, das schaff ich! Linas Schwester Sophia

Das Geschwister-Gespann bekam dann auch viel Lob von der Jury und am Ende die meisten Punkte - mit 29 sogar fast die bestmögliche Punktzahl der drei Juror:innen. Dicht dahinter folgte dann das eineiige Zwillingspaar Sven und Nico mit 28,5 Punkten. Die wenigsten Punkte bekam das Vater-Tochter-Gespann Anna und Martin (15). Auch für Michael, dem Bäcker der Woche aus Folge 3, war Laufpartnerin Anna nicht die perfekte Hilfe. Wegen eines verunglückten Eclairs - das für Juror Günter Körffer eher einem Fischstäbchen glich, gab es auch hier nur 21 Punkte. Doch es gab ja auch noch eine zweite Aufgabe - dieses Mal waren die Profi-Bäcker:innen wieder auf sich allein gestellt.

Süßer Hokus-Pokus: Trickreiche Zauber-Gebäcke Mit der zweiten Aufgabe kam ein Hauch Magie in die Backstube von "Das große Backen - Die Profis". Die Aufgabe der Jury: Sie wollten in eine Zaubershow entführt werden. Die Vorgaben dabei: Aus Zucker oder Schokoladen-Schaustücken soll eine kreative Kulisse entstehen, die Raum für "magische" Tricks bietet. Die Profis müssen dafür ein Schaustück präsentieren, das mit einem interaktiven Twist glänzt - dieser soll bei der Verkostung gezeigt werden. Passend zu den Schaustücken mit Show-Charakter muss ein essbarer Anteil 6x identisch hergestellt werden. Nach dem Debakel aus Runde 1 wusste vor allem Anna, dass sie Gas geben muss. Es ist ihr gelungen, mit einer hervorragenden Präsentation ihr magisches Schaustück ansprechend zu präsentieren. Dabei ging sie "all-in" mit einer passenden Verkleidung als Waldhexe, einem Begrüßungsgetränk sowie einer "geistreichen" Praline, die ihr Schaustück perfekt ergänzte. Für Juror Günther Körffer eine der besten Leistungen in dieser zweiten Runde in Folge 4. Übertrumpft wurde Anna nur von Lina, die mit einem gewagten Schaustück in Form eines mittelalterlich-anmutenden Magiers die Jury verzaubern konnte.

Neue Tagessiegerin! Lina zaubert sich die rote Schürze herbei Da sie nicht nur die erste Aufgabe, gemeinsam mit ihrer Schwester, am gelungensten gemeistert hat, sondern auch mit ihrem magischen Schausstück in Runde zwei die Jury in ihren Zauber-Bann ziehen konnte, bekam sie auch die meisten Punkte. Folgerichtig musste also Michael die rote Schürze an Lina weiterreichen. Damit gibt es zum zweiten Mal, seit Folge eins (Anna), in dieser Staffel eine Tagessiegerin.

Vom Tagessieg in Folge 3 zum letzten Platz vorm Halbfinale Für Michael reichten die Punkte aus der zweiten Runde nicht, um das schlechte Ergebnis der ersten Aufgabe auszugleichen. Zwar gefiel der Jury der interaktive Teil, wo der weiße Hase aus dem Hut springt, doch insgesamt fehlten optisch und geschmacklich die Raffinessen. Somit konnte er am Ende nicht nur die rote Schürze nicht verteidigen, sondern muss die Show leider vor dem Halbfinale verlassen.

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Galaktische Welten im Halbfinale Für Folge 5 kündigt Enie an, dass sich die Zuschauer darauf freuen können, in die Galaxie entführt zu werden. Was sie damit wohl meint? Das siehst du am 1. Juli, um 20:15 Uhr in SAT.1 oder im Livestream auf Joyn.