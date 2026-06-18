Wer zofft sich?
"Das große Promi-Büßen": Auf diese Auseinandersetzung freuen sich die Fans am meisten
Veröffentlicht:von Martin Meyer
Die Reality-Stars müssen wieder zu Kreuze kriechen und ihre Fehler aufarbeiten. Der neue Cast für "Das große Promi-Büßen" steht fest. Die ersten Erwartungen und Einschätzungen zur neuen Staffel.
Das große Promi-Büßen
Das große Promi-Büßen
Unvergessen. Aber auch unverzeihlich? Bei "Das große Promi-Büßen" bekommen prominente Teilnehmer:innen mit turbulenter Vergangenheit die Chance, sich ihren Sünden zu stellen. Dazu geben sie jeglichen Luxus auf und ziehen in ein Camp, in dem herausfordernde Challenges auf sie warten. Doch damit nicht genug: Olivia Jones konfrontiert die Prominenten direkt mit ihren bisherigen Fehltritten. Wer kann eine Seite von sich präsentieren, die der Öffentlichkeit bisher verborgen blieb?
Wie kommt der neue Cast auf Social Media an?
Die Teilnehmer:innen für die fünfte Staffel von "Das große Promi-Büßen" wurde verkündet. 2026 stellen sich erneut zehn Reality-Stars der knallharten Runde der Schande bei Olivia Jones. Wer wird sich seine Fehltritte eingestehen und wer bleibt unverbesserlich? Nicht nur Olivia konfrontiert die Promis mit ihrer Schattenseite, auch die Zuschauer:innen werden ihr persönliches Urteil fällen.
Damit haben sie auch schon jetzt begonnen. Zur Verkündung der neuen Teilnehmer:innen gibt es Reaction-Videos und zahlreiche Kommentare in den sozialen Medien.
Mit dabei sind:
Aleks Petrovic
Marwin Klute
Raffaela Raab
Sahel
Melissa Hofmann
Annamiltina
Bei einigen Promis wundern sich die Fans momentan noch, was sie überhaupt zu büßen hätten. Keine Sorge! Olivia Jones hat alles ausgegraben und konfrontiert jeden und jede. Bei Marwin Klute scheint die drängendste Frage zu sein, ob er mehr als 20 Sekunden Sendezeit pro Folge bekommen wird.
Mit wem wird Raffaela Raab aneinandergeraten?
Ein Thema wird besonders viel diskutiert: Wird es Zoff zwischen der überzeugten Veganerin und anderen Teilnehmer:innen geben? Raffaela Raab ist bekannt dafür, ihre Mitmenschen direkt und provokant mit ihren Standpunkten zu konfrontieren. Die Fans erwarten entsprechend heftige Diskussionen zwischen ihr und Macho Aleks Petrovic. "Ich hoffe, dass die militante Veganerin sich nichts von Aleks gefallen lässt", schreibt eine Userin auf Instagram. In einem Reaction-Video auf TikTok heißt es: "Ich weiß jetzt schon, dass die militante Veganerin Aleks Petrovic komplett hops nehmen wird."
Auch mit Georgina Fleur könnte es Zoff geben, vermuten einige Fans. Und sogar mit Olivia Jones: "Ich sehe schon die Diskussion von der Veganerin und Olivia, dass sie nichts falsch gemacht hat", lautet ein TikTok-Kommentar.
Du willst einen Vorgeschmack? Raffaela war auch schon bei "Forsthaus Rampensau"
Friedrich Merz beim "Promi-Büßen"?
Wie üblich gehen die Meinungen zu den Promis auseinander. "Der Cast von Promi-Büßen wird jedes Jahr krasser", schreibt eine Person auf TikTok.
Einige Fans hätten gern noch andere Personen dabeigehabt und nennen weitere Vorschläge, wer noch eine Runde Buße ableisten sollte. Die wohl kurioseste Idee findet sich in einem TikTok-Kommentar. Dort steht: "Wo ist der?" zusammen mit einem Bild von Kanzler Friedrich Merz. Vielleicht dann in einer der kommenden Staffeln ...
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