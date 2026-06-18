Zuckerbrot oder Peitsche? Du hast bei "Das große Promi-Büßen" 2026 die Macht! Bestimme jetzt über Strafen und Belohnungen Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Lena Maier Olivia Jones moderiert "Das große Promi-Büßen". Bild: Joyn/Nikolai Milatovic

Die zehn neuen Sünder:innen schwitzen, streiten und leiden bereits am österreichischen Erzberg, denn der Dreh zur 5. Staffel von "Das große Promi-Büßen" ist gestartet. Doch wer am Ende im Beichtstuhl zittert und wer eine kleine Belohnung verdient, liegt dieses Mal auch in deiner Hand! So greifst du über die Joyn-App direkt ins Camp-Geschehen ein.

Ausnahmezustand am rauen Erzberg in Österreich: Die zehn neuen Kandidat:innen für "Das große Promi-Büßen" 2026 haben eingecheckt und stellen sich im spartanischen Camp ihren Fehltritten. Der Zoff ist vorprogrammiert, die ersten Tränen werden getrocknet und Olivia Jones ist bereit für klare Ansagen in der "Runde der Schande". Doch während die Promis ahnungslos ihrem Schicksal entgegenblicken, ziehst du im Hintergrund die Fäden!

Diese Promis sind 2026 dabei: Die "Runde der Schande" ist eröffnet Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten der 5. Staffel Vor 2 Stunden

Deine Stimme hat direkten Einfluss auf die Sendung Wir öffnen die Tore und machen dich zum/r Strippenzieher:in! Ab sofort kannst du in der Joyn-App regelmäßig an Votings und Umfragen teilnehmen, die das Leben im Camp direkt beeinflussen. Du entscheidest, ob die Promis einen Hauch von Luxus spüren oder ob wir die Daumenschrauben noch ein wenig fester anziehen. Zum Beispiel kannst du darüber abstimmen, welches mickrige Topping die Promis auf ihr karges Essen bekommen sollen. Die Wahl liegt bei dir: Jeder bekommt eine einzelne Kirschtomate. Alle zusammen bekommen ein winziges Gläschen Zucker. Jede:r bekommt eine Banane als Nachtisch. Jede:r bekommt eine Prise Zimt aufs Essen. Klingt nach einer kleinen Entscheidung? Für die Promis im Camp kann das den Unterschied zwischen einem guten und einem miserablen Tag bedeuten.

Gib jetzt deine Stimme ab und bestimme über das Schicksal der Promis: Hier geht's zum Voting in der Joyn-App

Bestimme über Challenges, Strafen und Belohnungen Das ist aber erst der Anfang. In den kommenden Wochen wirst du immer wieder die Möglichkeit haben, über noch viel mehr abzustimmen. Welche Strafe trifft den oder die Richtige:n? Wer hat sich eine kleine Belohnung wirklich verdient? Und welche Challenge soll die Gruppe an ihre absoluten Grenzen bringen? Sei gespannt und schau regelmäßig in der App vorbei. Deine Entscheidungen siehst du dann ab Herbst in der 5. Staffel von "Das große Promi-Büßen" kostenlos auf Joyn. Wer muss leiden? Wer darf kurz durchatmen? Du hast es in der Hand. Du möchtest dich schonmal einstimmen und sehen, was die Stars am Erzberg erwartet? Alle Folgen vergangener Staffeln findest du zum Streamen auf Joyn:

4 Staffeln Das große Promi-Büßen Das große Promi-Büßen Unvergessen. Aber auch unverzeihlich? Bei "Das große Promi-Büßen" bekommen prominente Teilnehmer:innen mit turbulenter Vergangenheit die Chance, sich ihren Sünden zu stellen. Dazu geben sie jeglichen Luxus auf und ziehen in ein Camp, in dem herausfordernde Challenges auf sie warten. Doch damit nicht genug: Olivia Jones konfrontiert die Prominenten direkt mit ihren bisherigen Fehltritten. Wer kann eine Seite von sich präsentieren, die der Öffentlichkeit bisher verborgen blieb? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen