TV-Highlight vor den Feiertagen
"Das große Promibacken - Das Osterspezial" 2026: Diese Promis zeigen ihr Können am Backofen
Veröffentlicht:von Rebecca Arlt
Nach dem Finale von "Das große Promibacken" ist vor dem Osterspezial der beliebten Back-Show. Drei Promi-Teams sorgten auch 2026 für die perfekte Einstimmung auf das Familienfest.
Das volle Programm Promibacken auf Joyn - oder dürfen es auch Hobbybäcker sein?
Wer gewinnt "Das große Promibacken - Osterspezial" 2026?
Nach "Das große Promibacken" geht es auch schon mit dem Osterspezial weiter: Sechs Stars treten in drei Teams an: das Moderatoren-Duo Madita van Hülsen und Matthias Killing, die Schweizer Sängerin Stefanie Heinzmann und Schlagersänger Vincent Gross und das Schauspieler-Duo Elena Uhlig und Raúl Richter.
Wer behält drei Tage vor Ostern am Backofen den Überblick? Wer gewinnt den goldenen Cupcake und 10.000 Euro für den guten Zweck? Das siehst du in "Das große Promibacken – Osterspezial", am Donnerstag, 2. April 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.
In drei verführerischen Oster-Challenges backen die Teams um den Sieg. Wie immer kreierten die beiden Juror:innen, Spitzenpatissier Christian Hümbs und die Präsidentin des Deutschen Konditorenbundes Bettina "Betty" Schliephake-Burchardt, eine technische Prüfung, auf die sich die Promis nicht vorbereiten konnten.
Durch die Sendung führt wie gewohnt Moderatorin Enie van de Meiklokjes. Am Ende warten auf das Gewinner-Duo neben dem Goldenen Cupcake auch 10.000 Euro für einen guten Zweck.
Alle Oster-Promibäcker:innen im Überblick
Team Moderator:innen: Madita van Hülsen und Matthias Killing
Team Schauspieler:innen: Elena Uhlig und Raúl Richter
Team Schlagersänger:innen: Stefanie Heinzmann und Vincent Gross
Du hast letztes Jahr "Das große Promibacken - Osterspezial" 2025 verpasst? Hier kostenlos auf Joyn streamen
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