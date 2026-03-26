"Das große Promibacken - Das Osterspezial" 2026: Diese Promis zeigen ihr Können am Backofen

Wer gewinnt "Das große Promibacken - Osterspezial "2026? Um den Sieg backen Vincent Gross, Stefanie Heinzmann, Raúl Richter, Elena Uhlig, Madita van Hülsen, Matthias Killing in Zweier-Teams.

Nach dem Finale von "Das große Promibacken" ist vor dem Osterspezial der beliebten Back-Show. Drei Promi-Teams sorgten auch 2026 für die perfekte Einstimmung auf das Familienfest.

Wer gewinnt "Das große Promibacken - Osterspezial" 2026?

Nach "Das große Promibacken" geht es auch schon mit dem Osterspezial weiter: Sechs Stars treten in drei Teams an: das Moderatoren-Duo Madita van Hülsen und Matthias Killing, die Schweizer Sängerin Stefanie Heinzmann und Schlagersänger Vincent Gross und das Schauspieler-Duo Elena Uhlig und Raúl Richter.

Wer behält drei Tage vor Ostern am Backofen den Überblick? Wer gewinnt den goldenen Cupcake und 10.000 Euro für den guten Zweck? Das siehst du in "Das große Promibacken – Osterspezial", am Donnerstag, 2. April 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.